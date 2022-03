Biatlonistka Eckhoffová zvíťazila v stíhačke v Kontiolahti

Kontiolahti 6. marca (TASR) - Nórska biatlonistka Tiril Eckhoffová triumfovala v nedeľných stíhacích pretekoch na 10 km v rámci podujatia Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. V sobotnom šprinte bola druhá, ale vďaka výbornému bežeckému výkonu a iba s dvomi chybami na strelnici o deň neskôr zvíťazila s náskokom 15,9 sekundy pred Dorotheou Wiererovou.



Talianka štartovala až ako 17-ta, v poradí, na pódium sa vyšvihla vďaka bezchybnej streľbe. Tretia skončila víťazka šprintu Nemka Denise Herrmannová (+19,5). Slovenská reprezentantka Paulína Fialková obsadila so štyrmi streleckými chybami 12. miesto (+1:30,2), Mária Remeňová musela absolvovať tri trestné okruhy a finišovala na 53. priečke (+5:37,5).



Eckhoffová čakala na triumf v prestížnom seriáli takmer rok, predtým naposledy zvíťazila 21. marca 2021 v šprinte vo švédskom Östersunde. Celkovo slávila 27. individuálne víťazstvo v kariére a v historickom poradí žien sa posunula na šiestu priečku, keď sa vyrovnala Fínke Kaise Mäkäräinenovej.



Ako prvá vyrazila na trať Herrmannová s päťsekundovým náskokom pred Eckhoffovou a Švédkou Stinou Nilssonovou. Po prvej streľbe sa dostala na čelo Eckhoffová, Herrmannová a Nilssonová museli bežať jedno trestné kolo. Nórka strieľala bezchybne a po druhej položke si držala približne 20-sekundový náskok pred Nemkou. Na tretie miesto sa posunula Francúzka Anais Chevalierová-Bouchetová. Eckhoffová si počínala výborne aj bežecky a po prvej stojke viedla už o 43 s pred Francúzkou. Nórka síce na poslednej položke prvýkrát zaváhala, keď minula dva terče, no keďže chyby urobili aj konkurentky, bez problémov si došla po prvé víťazstvo v sezóne SP. Vedúcu priečku v celkovom hodnotení i v poradí stíhačky si udržala jej krajanka Marte Olsbuová Röiselandová, ktorá skončila v nedeľu na štvrtom mieste.



P. Fialková vyštartovala ako trinásta v poradí s mankom 34 sekúnd na Herrmannovú. Na prvej strelnici urobila dve chyby a klesla na 18. miesto, čistou druhou položkou si však polepšila a posunula sa na 11. pozíciu (+1:18,4). Na prvej stojke dvakrát zaváhala, no napravila to vynikajúcim bežeckým výkonom a štvrtou čistou položkou, s bilanciou 2-0-2-0 finišovala napokon na dvanástej priečke. Dosiahla svoj tretí najlepší individuálny výsledok v sezóne po desiatom mieste v stíhačke na ZOH v Pekingu a 11. priečke v pretekoch s hromadným štartom na podujatí SP v Anterselve. Remeňová sa s bilanciou 0-1-1-1 umiestnila na 53. priečke, oproti šprintu si polepšila o šesť pozícií.