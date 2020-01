Estónci prekvapili v Pokljuke aj seba

Pokljuka 26. januára (TASR) – Estónsky biatlon dosiahol po jedenástich rokoch opäť na pódium vo Svetovom pohári. O veľké prekvapenie sa postarali Rene Zahkna a Regina Ojová, ktorí potvrdili, že v mix štafete dvojíc môže aj malá krajina konkurovať biatlonovým veľmociam. Zároveň obaja dosiahli najvýraznejšie výsledky vo svojich kariérach.



Vo včerajších pretekoch predviedli vynikajúce predstavenie, keď im na ôsmich streleckých položkách stačili len tri rezervné náboje a obsadili striebornú pozíciu. Od víťazných Francúzov ich pritom delilo len 5,9 sekundy. Po pretekoch tak zavládla v tábore pobaltskej krajiny obrovská radosť. "Je to pre mňa zďaleka najlepší výsledok v kariére. Bol som dobrý v juniorskom veku, mám medaily z mládežníckych OH a juniorských MS, no medzi dospelými som naozaj ďaleko od najlepšej desiatky. Takže dnešný výsledok pre mňa nie je dobrý ani veľmi dobrý, je fenomenálny. Ani neviem, ako k tomu prišlo. Vždy čakáte, že o cenné kovy bojujú veľké krajiny ako sú Nemecko, Rusko, či Francúzsko, ale my sme to nejako dokázali," povedal pre TASR jeden zo strojcov úspechu Rene Zahkna.



Na rozdiel od klasických štafiet, kde musí jedna krajina nasadiť štyroch mužov, či štyri ženy, alebo aj mixu štvoríc (dvaja muži, dve ženy) v singli môžu vystúpiť na popredné priečky aj slabšie biatlonové krajiny. "Táto disciplína dáva väčšie šance práve takým ako sme my, alebo aj Litva. Nemáme taký široký výber pretekárov ako veľké krajiny. Vieme, že tu je naša šanca, ale na druhej strane sa jej treba poriadne chopiť," pokračoval.



Estónci naznačili, že im mix dvojíc ide už v úvodných pretekoch prebiehajúcej sezóny. Vo švédskom Östersunde obsadili 5. miesto, teraz skončili tesne za víťazmi. Na disciplínu sa pritom špeciálne nezameriavajú. "Samotný Svetový pohár je dosť krutý, preteky sú dva, trikrát za týždeň, takže sa musíte najmä poriadne zotaviť a nie je čas trénovať," povedal Zakhna, ktorý skončil vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch na 101. mieste so šiestimi chybami. "Po tých pretekoch som vedel, že bolo niečo zle s mojou mentálnou prípravou, či pozíciou na strelnici. Takže v piatok som si dal len ľahký tréning a strávil som naozaj veľa času na strelnici, aby som sa venoval najmä stojke. To mi dnes veľmi pomohlo. Predtým som sa až príliš sústredil a teraz som to bral tak voľnejšie, nesilil som to."



Estónci tak napodobnili úspech svojho krajana Rolanda Lessinga z roku 2009, keď skončil druhý v stíhačke a zhodou okolností práve v Pokljuke. "Sme taká mala krajina a naposledy, keď sme získali pódium vo Svetovom pohári, bolo to tu. Takže už aj my vieme, aký to je pocit," uviedla Regina Ojová. Dvadsaťtriročná pretekárka vyštartovala z poslednej ôsmej streľby tretia, vzápätí ju predbehla aj Kanaďanka, no na poslednom stúpaní sa prebojovala na konečné druhé miesto. "Pred poslednou výmenou to bolo ťažké, nechcela som na seba zobrať tú zodpovednosť, ale nedalo sa nič robiť. V tom závere, keď som bola už tak blízko pódia, našla som potrebnú energiu a vyšlo to," dodala.