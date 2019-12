Zlé správy z Östersundu. Fialková sa zranila a letí domov

Östersund 4. decembra (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Fialková sa nepredstaví vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch Svetového pohára. Na 15-kilometrovú trať v Östersunde nevybehne pre zranenie kolena, ktoré utrpela počas utorkového tréningu. Fialková to oznámila prostredníctvom facebooku.



"Do dôkladnom zvážení a diskusii s celým tímom sme sa rozhodli, že vo štvrtok odletím z Östersundu. Doma absolvujem vyšetrenia, pretože potrebujem vedieť, čo sa s kolenom stalo. Nie je to dobá správa, ale verím, že moje rozhodnutie je správne," uviedla Fialková.