Biatlonista Maillet vyhral po šprinte i stíhacie preteky v Novom Měste

Nové Město na Moravě 13. marca (TASR) - Francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet zvíťazil v sobotňajších stíhacích pretekoch v rámci Svetového pohára v Novom Měste na Moravě. V cieli mal náskok ôsmich sekúnd pred lídrom celkového poradia Nórom Johannesom Thingnesom Böom. Tretí skončil ďalší Francúz Emilien Jacquelin s mankom 14,6 sekundy.



Fillon Maillet si pripísal druhé víťazstvo za sebou, vo štvrtok triumfoval aj v šprinte. Zaznamenal tak šiesty úspech v kariére v SP a tretí v aktuálnej sezóne. Francúz mal na štarte náskok viac ako 11 sekúnd, no zásluhou celkového počtu dvoch trestných okruhov prišiel na poslednú streľbu už v spoločnosti piatich súperov. Na štvrtej položke však nezaváhal a v záverečnom okruhu si už postrážil vedenie. Čistý na druhej stojke bol aj Jacquelin, no ten po slabšom behu klesol až za Böa, ktorý absolvoval jedno trestné kolo po poslednej streľbe. Slováci do stíhacích pretekov nepostúpili.