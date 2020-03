Biatlon SP: Fourcade sa rozlúčil triumfom, Bö získal veľký glóbus

Kontiolahti 14. marca (TASR) - Francúzsky biatlonista Martin Fourcade zvíťazil v záverečných pretekoch Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. V stíhacích pretekoch na 12,5 km obsadil druhé miesto jeho krajan Quentin Fillon Maillet, francúzsku nadvládu v pretekoch potvrdil tretím miestom Emilien Jacquelin. Celkovým víťazom SP sa stal Nór Johannes Thingnes Bö, ktorý dobehol na štvrtom mieste. Fourcade v piatok vyhlásil, že to boli jeho posledné preteky v kariére.



Fourcade vyhral celkové poradie SP sedemkrát, pred pretekmi útočil na ôsmy triumf. Francúz mal na čele celkového poradia pred nórskym prenasledovateľom náskok desať bodov, no Bö mal lepšiu pozíciu. Z bodového zisku sa totiž odpočítali dva najhoršie výsledky a vo virtuálnom poradí tak mal 19-bodový náskok.



Francúz by sa stal víťazom SP, ak by v prípade jeho triumfu skončil Bö horšie ako piaty. Všetko sa napokon rozhodlo na posledných dvoch streľbách v stoji. Fourcade na tretej minul raz, Bö až trikrát. Pre Fourcada to vyzeralo nádejne, ale na poslednej streľbe minul dva terče, jeho rival strieľal bezchybne.



Práve v Kontiolahti oslavoval Martin Fourcade 14. marca 2010 aj svoje prvé víťazstvo v SP. Seriál vyhral celkovo sedemkrát za sebou od sezóny 2011/2012 do 2017/2018. Dve zlaté medaily vybojoval na ZOH 2014 v Soči, o štyri roky neskôr v Pjongčangu pridal ďalšie tri. Má aj dve strieborné olympijské medaily. Vo februári v Anterselve si rozšíril zbierku titulov z MS o dva na celkovo 13, na svetových šampionátoch nazbieral dokopy 28 cenných kovov.