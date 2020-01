Francúz Fourcade vyhral biatlonový šprint v Oberhofe, Šima 72.

Oberhof 10. januára (TASR) - Francúzsky biatlonista Martin Fourcade triumfoval v piatkovom šprinte na 10 km v rámci 4. kola Svetového pohára v nemeckom Oberhofe. Z kvarteta Slovákov skončil najlepšie Michal Šima na 72. mieste.



Na štarte chýbal z rodinných dôvodov líder priebežnej klasifikácie SP Nór Johannes Thingnes Bö a to využil Fourcade, ktorý vybielil terče na oboch streleckých položkách a v cieli mal náskok 25,5 s pred krajanom Emilienom Jacquelinom (0+1). Tretí skončil Nemec Johannes Kühn s mankom 33 sekúnd (0+1). Pre Fourcada to bol druhý triumf v tomto ročníku seriálu a posunul sa na 3. priečku celkového hodnotenia.



Po prvej streľbe ešte na prvej priečke figuroval Francúz Jacquelin, druhý bol Nór Tarje Bö a Fourcade figuroval na štvrtej priečke aj za Nemcom Kühnom. Jacquelin rovnako ako T. Bö a Kühn ale potom na druhej streľbe urobili po jednej chybe a prepadli sa za Fourcada, ktorý mal aj najrýchlejší bežecký čas. Nór T. Bö navyše stratil výrazne aj bežecky, keď zabudol odbočiť na trestný okruh a musel sa vrátiť a napokon sa tak nezmestil ani do elitnej dvadsiatky. Nulu si na strelnici pripísal aj Rus Matvej Jelisejev, ale stačilo mu to iba na miesto tesne za pódiom. Čech Ondřej Moravec ako tretí muž s čistou bilanciou 0+0 skončil celkovo jedenásty.



Slováci výrazne zaostali za bodovanými priečkami. Všetci štyria vybehli na trať až v druhej polovici štartového poľa, keď trať výrazne skropil dážď a ani vietor na strelnici biatlonistom nepomáhal. Šimon Bartko i Tomáš Hasilla urobili už na prvej streľbe po tri chyby a stratili nádej na dobré umiestnenie. Najlepšie napokon skončil Michal Šima (1+1), no stačilo to iba na 72. miesto (+3:23,8). Martin Otčenáš dobehol na 77. priečke s bilanciou 2+0 a stratou 3:32,3 min. Hasilla (3+1) skončil 107. so stratou 5:11,5 min. Bartko mal až päť nepresných výstrelov (3+2), navyše aj spadol a obsadil s mankom 5:17,9 min až 108. miesto v konkurencii 110 pretekárov. "Úplná katastrofa," zhodnotil Bartko svoj výkon pre RTVS.



V sobotu sú v Oberhofe na programe štafety a v tej ženskej by sa mali prvýkrát v sezóne predstaviť aj Slovenky. Muži i ženy v nedeľu absolvujú preteky s hromadným štartom.