Francúzi dominovali v Oberhofe, šprint vyhral Fillon Maillet

Oberhof 10. januára (TASR) - Francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet triumfoval v piatkovom šprinte na 10 km v rámci Svetového pohára. V nemeckom Oberhofe predviedol bezchybnú streľbu a do cieľa prišiel s komfortným náskokom 14,9 sekundy pred krajanom Fabienom Claudeom. Dominanciu Francúzov na pódiu spečatil tretím miestom Emilien Jacquelin so stratou 22,1 s. Z dvojice slovenských reprezentantov skončil lepšie Tomáš Sklenárik, ktorý obsadil s tromi chybami a stratou 3:38,7 min. konečné 87. miesto.



Fillon Maillet dosiahol v individuálnych pretekoch premiérové víťazstvo v prebiehajúcom ročníku, zároveň svoje prvé od marca 2022. Na trati v Oberhofe mu zahralo do karát aj nevydarené účinkovanie jeho nórskych konkurentov. Preteky vôbec nevyšli lídrovi celkového poradia Johannesovi Thingnesovi Böovi, ktorý urobil na strelnici tri chyby, stratil na víťaza 58,1 sekundy a finišoval na 13. pozícii. Najlepšie umiestnenie v sezóne dosiahol Ukrajinec Dmytro Pidručnyj, ktorého delilo od pódia 6,7 sekundy a skončil štvrtý.



Slovákom preteky nevyšli a v sobotňajšej stíhačke sa okrem Sklenárika nepredstaví ani Damián Cesnek, ktorý finišoval s dvoma streleckými chybami a stratou 4:17 min na 96. mieste.