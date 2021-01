Francúzski biatlonisti vyhrali mix dvojíc, Slovákov nestačili

výsledky mix dvojíc na 1x6 km a 1x7,5 km:

1. Francúzsko (Julia Simonová, Emilien Jacquelin) 39:04,8 min. (0 tr. okruhov + 3 dobíjania)

2. Švédsko (Hanna Öbergová, Sebastian Samuelsson) +38,7 s (0+5)

3. Nórsko (Tiril Eckhoffová, Johannes Thingnes Bö) +43,9 (3+8)

4. Nemecko +1:02,0 (0+6)

5. Bielorusko +1:13,8 (0+6)

6. Kanada +1:17,6 (0+4)

7. Taliansko +1:36,3 (0+10)

8. Rakúsko +1:51,6 (0+9)

9. Rusko +2:03,5 (2+12)

10. Kazachstan +2:09,7 (0+5)

... 25. SLOVENSKO (Aneta Smerčiaková, Matej Baloga) +1 kolo



poradie miešaných štafiet:

1. Francúzsko 108 b

2. Nórsko 102

3. Rusko 92

4. Nemecko a Bielorusko 83

6. Švédsko 82

... 22. SLOVENSKO 37



Oberhof 10. januára (TASR) - Francúzi Julia Simonová a Emilien Jacquelin triumfovali v štafete dvojíc v rámci 5. kola Svetového pohára biatlonistov v nemeckom Oberhofe. Nedeľňajšie preteky zvládli za 39:04,8 min., druhú priečku obsadili Švédi Hanna Öbergová a Sebastian Samuelsson (+38,7 s) a tretí boli Nóri Tiril Eckhoffová a Johannes Thingnes Bö (+43,9 s). Slovákov Anetu Smerčiakovú a Mateja Balogu stiahli z trate ešte pred druhou výmenou a obsadili posledné 25. miesto.Na úvodnej ležke sa strieľalo pomerne čisto, keď vyše polovica z pretekárok nemusela siahnuť po náhradných nábojoch. To však neplatilo o Smerčiakovej, ktorá z ôsmich pokusov sklopila len tri terče, musela ísť na dve 75-metrové trestné kolá a zaradila sa na posledné miesto. Na predposledné strácala minútu. Nevyšla jej ani stojka, keď dobíjala dvakrát a Balogovi odovzdala s mankom 3:20,3 min. Ten síce stihol odstrieľať obe svoje položky, no keď dokončil stojku, dobehli ho najlepšie ženy, ktoré boli už na svojom druhom okruhu, a rozhodcovia ho stiahli z trate ešte pred druhou výmenou.Po prvom úseku boli na čele čisté Simonová s Eckhoffovou, za nimi nasledovalo Švédsko, Kanada a Taliansko. Francúzi pokračovali bezchybne aj po štvrtej streleckej položke, Johannes Thingnes Bö musel v stojke dvakrát dobíjať a nabral stratu 16,4 sekundy. Eckhoffová ju síce zmazala už na bežeckom úseku, ale potom prišiel jej skrat na stojke, keď išla až na tri trestné kolá a prepadla sa na 6. miesto. Poslednú výmenu tak absolvovali ako prví Simonová so Jacquelinom s pohodlným 30-sekundovým náskokom pred Švédskom. Francúz si na poslednom úseku situáciu postrážil, obe položky zastrieľal čisto a prišiel si po prvé miesto. Druhí finišovali Švédi a vďaka výbornému behu vytiahol J. T. Bö Nórov na bronzovú priečku.