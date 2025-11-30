< sekcia Šport
Francúzsko víťazom miešanej štafety, Slovensko finišovalo
Celkom rýchlo sa trhalo v mužskej časti pole účastníkov, už na tretiu streľbu išla na čele len štvorčlenná skupinka.
Autor TASR,aktualizované
Östersund 30. novembra (TASR) - Víťazom miešanej štafety na podujatí Svetového pohára v biatlone vo švédskom Östersunde sa stalo Francúzsko v zložení Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisazová-Bouchetová, Lou Jeanmonnotová. Na druhom mieste prišlo do cieľa Taliansko (+25,2 s) a na tretiu priečku obsadilo Nórsko (+1:05,3 min). Slovenské kvarteto v zložení Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa, Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová finišovalo na desiatej pozícii (+2:37,2).
„Ležka bola úplne nepodarená, lebo mi zamrzli prsty a vypadol mi náboj, ako som sa ho snažila dobiť, takže som musela vyťahovať ďalší. Samozrejme, ako som z toho bola nervózna, tak sa mi odopol remeň na ruke a musela som ho nanovo pripínať. V dobíjaniach mám rezervy, lepšie nedobíjať,“ zhodnotila Bátovská Fialková svoj úsek pre STVR: Šport. Slovenskú zostavu napokon doviedla do najlepšej desiatky Kuzminová: „Prišla som vyčerpaná, podarilo sa mi čo najlepšie zabojovať, hlavne na poslednom úseku a v poslednom kole. Pomohla mi samozrejme nulová stojka. Som vďačná za možnosť, že som mala hneď na úvod možnosť vyskúšať si svoje sily napríklad s Hannou Öbergovou, ktorá je dlhodobo na vysokej úrovni. Po dlhom čase sme išli spolu bok po boku. Bol to pre mňa veľký zážitok. Vedela som, že nechcem pustiť 10. miesto. Snažila som sa urobiť maximum, aby som to dokázala a som nesmierne šťastná, že sa nám to celému tímu podarilo.“
Celkom rýchlo sa trhalo v mužskej časti pole účastníkov, už na tretiu streľbu išla na čele len štvorčlenná skupinka. Prekvapením bolo, že potenciálne na pódiové umiestnenie útočilo USA. V ženskej časti pokračovala vyrovnaná bitka medzi Nórkami, Taliankami, Francúzkami, naopak z boja o medaily s najväčšou pravdepodobnosťou vypadli Američanky. O všetkom sa rozhodlo na poslednej streľbe, Francúzka Jeanmonnotová nezaváhala ani raz, naopak Vittozziová netrafila posledný terč. Nórka Tandrevoldová to mohla ešte zdramatizovať, ale musela ísť na trestný okruh.
Sklenárik sa v úvode slovenskej miešanej štafety mohol oprieť o dobrú streľbu a beh, Borguľovi odovzdával vo väčšej skupinke na 15. pozícii. Aj druhý slovenský zástupca zvládol svoju misiu, keď podobne ako svoj kolega odstrieľal a odbehal dobre, vďaka čomu končil svoj úsek na 11. priečke. Bátovská Fialková potvrdila dobrú formu v úvode nového ročníka SP, Slovensko udržiavala pri poslednej odovzdávke na 11. mieste. Kuzminová preukázala na trati skúsenosti a slovenské kvarteto priviezla do cieľa na 10. pozícii.
„Ležka bola úplne nepodarená, lebo mi zamrzli prsty a vypadol mi náboj, ako som sa ho snažila dobiť, takže som musela vyťahovať ďalší. Samozrejme, ako som z toho bola nervózna, tak sa mi odopol remeň na ruke a musela som ho nanovo pripínať. V dobíjaniach mám rezervy, lepšie nedobíjať,“ zhodnotila Bátovská Fialková svoj úsek pre STVR: Šport. Slovenskú zostavu napokon doviedla do najlepšej desiatky Kuzminová: „Prišla som vyčerpaná, podarilo sa mi čo najlepšie zabojovať, hlavne na poslednom úseku a v poslednom kole. Pomohla mi samozrejme nulová stojka. Som vďačná za možnosť, že som mala hneď na úvod možnosť vyskúšať si svoje sily napríklad s Hannou Öbergovou, ktorá je dlhodobo na vysokej úrovni. Po dlhom čase sme išli spolu bok po boku. Bol to pre mňa veľký zážitok. Vedela som, že nechcem pustiť 10. miesto. Snažila som sa urobiť maximum, aby som to dokázala a som nesmierne šťastná, že sa nám to celému tímu podarilo.“
Celkom rýchlo sa trhalo v mužskej časti pole účastníkov, už na tretiu streľbu išla na čele len štvorčlenná skupinka. Prekvapením bolo, že potenciálne na pódiové umiestnenie útočilo USA. V ženskej časti pokračovala vyrovnaná bitka medzi Nórkami, Taliankami, Francúzkami, naopak z boja o medaily s najväčšou pravdepodobnosťou vypadli Američanky. O všetkom sa rozhodlo na poslednej streľbe, Francúzka Jeanmonnotová nezaváhala ani raz, naopak Vittozziová netrafila posledný terč. Nórka Tandrevoldová to mohla ešte zdramatizovať, ale musela ísť na trestný okruh.
Sklenárik sa v úvode slovenskej miešanej štafety mohol oprieť o dobrú streľbu a beh, Borguľovi odovzdával vo väčšej skupinke na 15. pozícii. Aj druhý slovenský zástupca zvládol svoju misiu, keď podobne ako svoj kolega odstrieľal a odbehal dobre, vďaka čomu končil svoj úsek na 11. priečke. Bátovská Fialková potvrdila dobrú formu v úvode nového ročníka SP, Slovensko udržiavala pri poslednej odovzdávke na 11. mieste. Kuzminová preukázala na trati skúsenosti a slovenské kvarteto priviezla do cieľa na 10. pozícii.
SP v biatlone (Östersund/Švéd.) - mix štafeta - výsledky:
1. Francúzsko (Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisazová-Bouchetová, Lou Jeanmonnotová) 1:05:16,5 h (0+6), 2. Taliansko (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wiererová, Lisa Vittozziová) +25,2 s (0+8), 3. Nórsko (Endre Stromsheim, Johan-Olav Botn, Karoline Offigstad Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová) +1:05,3 (1+7), 4. Fínsko +1:45,8 (1+9), 5. Česko +1:46,1 (0+5), 6. USA +1:54,0 (0+12), 7. Švédsko +2:03,0 (3+10), 8. Nemecko +2:24,5 (2+9), 9. Rakúsko +2:34,1 (0+8), 10. SLOVENSKO (Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová) +2:37,2 (0+8)
1. Francúzsko (Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisazová-Bouchetová, Lou Jeanmonnotová) 1:05:16,5 h (0+6), 2. Taliansko (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wiererová, Lisa Vittozziová) +25,2 s (0+8), 3. Nórsko (Endre Stromsheim, Johan-Olav Botn, Karoline Offigstad Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová) +1:05,3 (1+7), 4. Fínsko +1:45,8 (1+9), 5. Česko +1:46,1 (0+5), 6. USA +1:54,0 (0+12), 7. Švédsko +2:03,0 (3+10), 8. Nemecko +2:24,5 (2+9), 9. Rakúsko +2:34,1 (0+8), 10. SLOVENSKO (Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová) +2:37,2 (0+8)