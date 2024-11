Gestblomová asi vynechá celú sezónu, nezotavila sa z operácie

Štokholm 28. novembra (TASR) - Švédska biatlonistka Linna Gestblomová, za slobodna Perssonová, sa nezotavila z operácie ramena a pravdepodobne vynechá celú sezónu Svetového pohára.



"Veľmi by som chcela súťažiť počas tejto zimy, no na druhej strane je to asi správne rozhodnutie," povedala pre švédsku televíziu SVT Sport. Tridsaťročná pretekárka chce nasledujúcu sezónu využiť na plnú rehabilitáciu po dvoch operáciách zraneného ramena a potom sa poriadne pripraviť na olympijskú sezónu 2025/26.



Gestblomová však úplne nezatvára dvere na túto zimu a dúfa, že by sa mohla vrátiť v závere ročníka a absolvovať aspoň zopár podujatí. "Uvidíme, no neohrozím moju rehabilitáciu," dodala dvojnásobná olympijská medailistka zo štafiet. V roku 2018 si vybojovala striebro a pred dvoma rokmi v Pekingu zlato.