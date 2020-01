Ivona Fialková o príprave na MS: Musím spojiť všetko dokopy

Pokljuka 26. januára (TASR) – Pre slovenskú biatlonistku Ivonu Fialkovú sa skončila prvá časť sezóny sobotňajším mixom dvojíc. Dobrý výkon na strelnici i v bežeckej časti jej vylepšil náladu pred takmer trojtýždňovou pauzou, po ktorej sa predstaví na majstrovstvách sveta. V talianskej Anterselve chce spojiť všetky jednotlivé malé časti pretekov do úspešného celku, aby bola po šampionáte spokojná.



V sobotu v Pokljuke potiahla slovenský mix na 14. miesto, keď musela na štyroch položkách len dvakrát dobíjať a v záverečnom okruhu dokázala zdolať až tri súperky. Vydarený výkon naznačil rastúcu formu pred MS. "Myslím si, že graduje. V sobotu som si myslela, že nebudem vôbec vládať, pretože po vytrvalostných pretekoch som bola veľmi unavená. Aj po rozjazdách som cítila, že ma všetko bolí, ale hneď ako som vyštartovala a videla som pretekárky pred sebou, tak som nemyslela na nič iné ako na to, že ich musím predbehnúť. To sa mi podarilo a myslím si, že aj tréneri boli spokojní. Dobre som sa rozlúčila so 'sveťákom' a trošku nabudila pred MS," uviedla.



Svetový šampionát sa uskutoční v talianskej Anterselve od 13. do 23. februára. Keďže tamojší biatlonový štadión je položený v nadmorskej výške takmer 1600 metrov, slovenskí reprezentanti sa rozhodli pripravovať v podobných podmienkach. Z Pokljuky sa vrátia na niekoľko dní do rodnej krajiny a potom zamieria na sústredenie do rakúskeho Obertilliachu. Ten leží v nadmorskej výške takmer 1500 metrov.



"Máme to tam radi a chodíme tam veľmi často na sústredenia, aj v lete aj v zime. Čo som sa rozprávala, tak to bola voľba číslo jeden pre veľa športovcov, takže to tam bude plnka. Myslím si, že je to ideálne prostredie na prípravu pred MS, je tam taká výška, že rýchle tréningy by nás nemali odrovnať, taký zlatý stred," povedala.



Počas sústredenia sa s trénermi zameria na šperkovanie formy a taktiež sa sústredia na streľbu a nastavenia pušky. "Treba na tom pracovať, prejsť všetko ešte raz od základov, pretože športovec sa vyvíja. Menia sa tvár, svaly a to všetko sa na tej puške hneď prejaví. Takže prvá vec na prvom tréningu bude, že skontrolujeme všetky nastavenia, či treba niečo pritiahnuť a upraviť. Potom už bude robiť každý tréner to svoje. S Annou Murínovou sa budeme venovať najmä tomu rýchlejšiemu streleckému režimu, žiadne zaváhania, ísť v rytme a Martin Bajčičák bude už len šperkovať formu. Maximálne dva rýchle tréningy, dva silové a potom už len príprava," pokračovala.



Na zmenu rytmu z pretekárskeho na tréningový sa už veľmi teší: "Pretože medzi 'sveťákmi' sme na to nemali čas, bol to iba taký udržiavací tréning. Už potrebujem ísť do posilňovne a poriadne si tam zacvičiť a urobiť tréningy, na ktoré nemám počas SP šancu sa dostať."



V prebiehajúcej sezóne má mladšia zo sestier Fialkových striedavé výkony. V úvode Svetového pohára v Östersunde a Hochfilzene dosiahla bodované výsledky v šprinte, no v ďalšom priebehu sa trápila so streľbou a občas i na trati. Ivona Fialaková preto verí, že na MS dokáže skĺbiť všetko dokopy. "Možno také vnútorné ciele si dávam, ale verejné určite nie. Táto moja sezóna je taká, že raz dobre, raz zle. Vždy sa niečo vyskytne, raz sa mi pokazí ležka, raz stojka a raz nie je ideálny beh. Môj cieľ je spojiť všetky tieto časti dokopy v jedných pretekoch, aby som bola spokojná," dodala.







Vyslaný redaktor TASR Michal Tegza