Jeanmonnotová triumfovala v skrátených vytrvalostných pretekoch

biatlon - 1. kolo SP



skrátené vytrvalostné preteky žien na 12,5 km:



1. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 35:52,3 min. (0), 2. Ella Halvarssonová +12,3 s. (1), 3. Elvira Öbergová (obe Švéd.) +56,4 (3), 4. Natalia Sidorowiczová (Poľ.) +1,08,2 min. (0), 5. Franziska Preussová (Nem.) +1:09,6 (2), 6. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +1:23,0 (1), 7. Oceane Michelonová +1:39,9 (2), 8. Regina Ermitsová (Est.) +1:42,1 (0), 9. Vanessa Voigtová (Nem.) +1:45,0 (1), 10. Suvi Minkkinenová (Fín.) +1:50,9 (1), ..., 28. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +2:59,1 (3), 73. Ema KAPUSTOVÁ +5:20,9 (3), 89. Zuzana REMEŇOVÁ (všetky SR) 7:05,8 (5)



priebežné poradie vo SP po prvých pretekoch:



1. Jeanmonnotová 90 bodov, 2. Halvarssonová 75, 3. E. Öbergová 65, 4. Sidorowiczová 55, 5. Preussová 50, 6. Hauserová 45, ..., 28. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 13



Kontiolahti 4. decembra (TASR) - Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová triumfovala v stredajších skrátených vytrvalostných pretekoch na 12,5 km na podujatí 1. kola Svetového pohára. Vo fínskom stredisku Kontiolahti zvíťazila s 12,3-sekundovým náskokom pred Švédkou Ellou Halvarssonovou, tretia finišovala s mankom 56,4 s ďalšia Švédka Elvira Öbergová.Z trojice slovenských reprezentantiek skončila najvyššie Paulína Bátovská Fialková, vo svojom prvom individuálnom štarte po návrate z materskej dovolenky obsadila 28. miesto a pripísala si 13 bodov do hodnotenia prestížneho seriálu. Na víťazku stratila 2:59,1 minúty. Ema Kapustová finišovala na 73. priečke (+5:20,9), Zuzana Remeňová obsadila 89. miesto so stratou 7:05,8 minúty.Bátovská Fialková minula štvrtú ranu v ležke, kde stratila. Potom však zvládla stojku s nulou a dostala sa priebežne do TOP 30. Následne v ležke prišla opäť chyba a prepadla sa. Vo štvrtom kole však zabehla 12. najlepší čas a napriek tomu, že v poslednej streľbe minula posledný terčík, udržala sa v tridsiatke. Kapustovej a Remeňovej nevyšli streľby a naberali postupne čoraz viac sekúnd straty.povedala Bátovská Fialková pre portál slovenskybiatlon.sk.