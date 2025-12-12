< sekcia Šport
Jeanmonnotová vyhrala šprint v Hochfilzene
Výbornú streľbu predviedla Kapustová, ktorá vybielila všetkých desať terčov. Štartovala však až z 83. miesta a išla tak na už dosť rozbitej trati.
Autor TASR,aktualizované
Hochfilzen 12. decembra (TASR) - Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová zvíťazila v piatkovom šprinte 2. kola Svetového pohára v Hochfilzene. V rakúskom stredisku predviedla bezchybnú streľbu a do cieľa prišla v čase 19:59,4 minúty. Druhá skončila s jedným netrafeným terčom Maren Kirkeeideová z Nórska, ktorá stratia 15,3 sekundy, tretia bola Švédka Anna Magnussonová s mankom 16,1 s. Z kvarteta Sloveniek bola najvyššie na 47. mieste Ema Kapustová.
Dvadsaťsedemročná Jeanmonnotová si pripísala dvanáste víťazstvo v kariére v SP, z toho tretie v šprinte. V Hochfilzene vyhrala vlani v decembri stíhačku a veľkú šancu zopakovať tento triumf bude mať v nedeľňajších pretekoch. V piatok ťažila hlavne z dobrej streľby, Kirkeeideová bola na trati rýchlejšia, no o prvenstvo sa pripravila jednou chybou na stojke. Magnussonová mala mohutný finiš, no nakoniec za ňou zaostala o osem desatín sekundy. Vďaka tretiemu miesto sa však dostala na čelo celkového poradia Svetového pohára.
Výbornú streľbu predviedla Kapustová, ktorá vybielila všetkých desať terčov. Štartovala však až z 83. miesta a išla tak na už dosť rozbitej trati. Do cieľa prišla s mankom 1:45,3 minúty na víťazku, čo jej stačilo na 47. pozíciu. Bátovská Fialková musela na tri trestné okruhy, ale za svojou krajankou zaostala len o osem sekúnd a obsadila 51. priečku. Obe postúpili do stíhačky. Anastasia Kuzminová minula päť terčov a so stratou 2:42,1 minúty skončila na 75. mieste. Mária Remeňová bola s troma chybami na 80. priečke (+2:46,2 min).
Dvadsaťsedemročná Jeanmonnotová si pripísala dvanáste víťazstvo v kariére v SP, z toho tretie v šprinte. V Hochfilzene vyhrala vlani v decembri stíhačku a veľkú šancu zopakovať tento triumf bude mať v nedeľňajších pretekoch. V piatok ťažila hlavne z dobrej streľby, Kirkeeideová bola na trati rýchlejšia, no o prvenstvo sa pripravila jednou chybou na stojke. Magnussonová mala mohutný finiš, no nakoniec za ňou zaostala o osem desatín sekundy. Vďaka tretiemu miesto sa však dostala na čelo celkového poradia Svetového pohára.
Výbornú streľbu predviedla Kapustová, ktorá vybielila všetkých desať terčov. Štartovala však až z 83. miesta a išla tak na už dosť rozbitej trati. Do cieľa prišla s mankom 1:45,3 minúty na víťazku, čo jej stačilo na 47. pozíciu. Bátovská Fialková musela na tri trestné okruhy, ale za svojou krajankou zaostala len o osem sekúnd a obsadila 51. priečku. Obe postúpili do stíhačky. Anastasia Kuzminová minula päť terčov a so stratou 2:42,1 minúty skončila na 75. mieste. Mária Remeňová bola s troma chybami na 80. priečke (+2:46,2 min).
2. kolo SP v Hochfilzene - šprint žien na 7,5 km:
1. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 19:59,4 min (0), 2. Maren Kirkeeideová (Nór.) +15,3 s (1), 3. Anna Magnussonová (Švéd.) +16,1 (0), 4. Dorothea Wiererová (Tal.) +27,9 (0), 5. Amy Basergová (Švaj.) +32,3 (0), 6. Camille Benedová (Fr.) +32,7 (0), 7. Vanessa Voigtová +37,7 (0), 8. Anna Weidelová (obe Nem.) +42,0 (0), 9. Karoline Offigstad Knottenová (Nór.) +45,7 (1), 10. Polona Klemenčičová (Slovin.) +46,1 (1), ..., 47. Ema KAPUSTOVÁ +1:45,3 (0), 51. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +1:53,7 (3), 75. Anastasia KUZMINOVÁ +2:42,1 (5), 80. Mária REMEŇOVÁ (všetky SR) +2:46,2
1. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 19:59,4 min (0), 2. Maren Kirkeeideová (Nór.) +15,3 s (1), 3. Anna Magnussonová (Švéd.) +16,1 (0), 4. Dorothea Wiererová (Tal.) +27,9 (0), 5. Amy Basergová (Švaj.) +32,3 (0), 6. Camille Benedová (Fr.) +32,7 (0), 7. Vanessa Voigtová +37,7 (0), 8. Anna Weidelová (obe Nem.) +42,0 (0), 9. Karoline Offigstad Knottenová (Nór.) +45,7 (1), 10. Polona Klemenčičová (Slovin.) +46,1 (1), ..., 47. Ema KAPUSTOVÁ +1:45,3 (0), 51. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +1:53,7 (3), 75. Anastasia KUZMINOVÁ +2:42,1 (5), 80. Mária REMEŇOVÁ (všetky SR) +2:46,2
celkové poradie SP (4 z 25):
1. Magnussonová 239 b, 2. Jeanmonnotová 200, 3. Kirkeeideová 195, 4. Benedová 193, 5. Suvi Minkkinenová (Fín.) 191, 6. Wiererová 191, ..., 62. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 7
poradie šprintu (2 z 8):
1. Magnussonová 140 b, 2. Jeanmonnotová 120, 3. Kirkeeideová 116, 4. Minkkinenová 90, 5. Wiererová 79, 6. Benedová 73, ..., 51. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 7
1. Magnussonová 239 b, 2. Jeanmonnotová 200, 3. Kirkeeideová 195, 4. Benedová 193, 5. Suvi Minkkinenová (Fín.) 191, 6. Wiererová 191, ..., 62. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 7
poradie šprintu (2 z 8):
1. Magnussonová 140 b, 2. Jeanmonnotová 120, 3. Kirkeeideová 116, 4. Minkkinenová 90, 5. Wiererová 79, 6. Benedová 73, ..., 51. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 7