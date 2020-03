Biatlon-SP: J. Bö suverénny v Novom Meste, na čele SP stále Fourcade

Svetový pohár - 7. kolo v Novom Meste na Morave:



šprint mužov (10 km): 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 24:56,8 min (0 trestných okruhov), 2. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +22,8 (0), 3. Tarjei Bö (Nór.) +1:01,1 min (0), 4. Michal Krčmář (ČR) +1:14,1 (0), 5. Jakov Fak (Slovin.) +1:16,6 (0), 6. Martin Fourcade (Fr.) +1:19,1 (1), 7. Tero Seppälä (Fín.) +1:29,5 (0), 8. Simon Desthieux (Fr.) +1:37,6 (2), 9. Johannes Dale (Nór.) +1:42,8 (1), 10. Emilien Jacquelin (Fr.) 1:44,4 (1),..., 79. Martin OTČENÁŠ +4:28,2 (1), 92. Matej BALOGA +4:58,8 (2), 94. Šimon BARTKO +5:20,4 (4), 101. Michal ŠIMA (všetci SR) +6:11,7 (5)



Poradie SP (po 18 z 24 pretekov): 1. M. Fourcade 826 bodov, 2. Fillon Maillet 766, 3. J. T. Bö 750, 4. T. Bö 671, 5. Desthieux 610, 6. Emilien Jacquelin (Fr.) 578



Poradie v šprintoch (po 7 z 9 pretekoch): 1. M. Fourcade 306 bodov, 2. Fillon Maillet 288, 3. T. Bö 267



Nové Mesto na Morave 6. marca (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö suverénnym spôsobom vyhral šprint na 10 km v Novom Meste na Morave v rámci 7. kola Svetového pohára. Pri bezchybnej streľbe predstihol o 22,8 sekundy Francúza Quentina Fillona Mailleta a o 1:01,1 minúty svojho brata Tarjeia. Preteky sa pre hrozbu šírenia koronavírusu konali pred prázdnymi tribúnami.Johannes Thingnes Bö zaznamenal 65. víťazstvo v kariére. V prebiehajúcej sezóne vyhral šiestykrát, z toho tretíkrát v šprinte. Iba jeho neúčasť v súťažnom dianí v januári, keď mal otcovské povinnosti, znamená, že nedominuje v súťaži o veľký krištáľový glóbus.Vedúci muž celkového poradia i poradia o najlepšieho šprintéra Francúz Martin Fourcade mal najlepší čas z tých pretekárov, ktorý museli na jeden trestný okruh, no stačilo mu to v cieli iba na 6. miesto.Zo Slovákov skončil najvyššie Martin Otčenáš, ktorý na strelnici minul iba raz, no obsadil až 79. priečku. Premiéru v Svetovom pohári si odkrútil Matej Baloga, ktorý netrafil dva terče a skončil na 92. mieste. Až za ním boli zvyšní dvaja Slováci Šimon Bartko (94.) a Michal Šima (101.).