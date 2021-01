Johannes Bö triumfoval v pretekoch s hromadným štartom v Anterselve

Lahti 24. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö suverénne triumfoval v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom v rámci Svetového pohára v talianskej Anterselve. V cieli mal náskok 31,3 sekundy pred Francúzom Quentinom Fillonom-Malletom a 44,2 sekundy pred Slovincom Jakovom Fakom.



Vedúci muž celkového poradia minul v pretekoch so štyrmi streleckými položkami len jediný terč a to až ten predposledný. Pri Böových bežeckých kvalitách a aktuálnej forme to znamenalo, že záver pretekov strávil na čele osamotený. Fillon-Mallet sa postavil na stupne víťazov v tejto sezóne po piaty raz. Slovinský 33-ročný veterán Fak skončil v prvej trojke premiérovo od ZOH 2018 v Pjongčangu, vtedy vybojoval striebro vo vytrvalostných pretekoch.