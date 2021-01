Biatlonista Bö triumfoval v šprinte na 10 km v rámci 6. kola SP

SP v Oberhofe:



Muži – šprint na 10 km:

1. Johannes Thingnes Bö 24:43,6 min. (0 tr. okruhov)

2. Sturla Holm Laegreid (obaja Nór.) +12,4 s (0)

3. Arnd Peiffer (Nem.) +27,9 (0)

4. Erik Lesser (Fr.) +30,6 (0)

5. Johannes Dale (Nór.) +38,3 (1)

6. Lukas Hofer (Tal.) +40,7 (2)

7. Dmytro Pidručnyj (Ukr.) +45,5 (1)

8. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +46,3 (1)

9. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +46,9 (2)

10. Matvej Jelisejev (Rus.) +47,5 (0)

...

25. Michal ŠÍMA +1:42,5 min (0)

...

79. Tomáš HASILLA +3:19,2 (3)

...

85. Matej BALOGA +3:39,8 (2)



Priebežné poradie v šprinte (6 z 10):

1. J.T. Bö 319 b.

2. Dale 258

3. Laegreid 236

4. Tarjei Bö (Nór.) 225

5. Martin Ponsiluoma (Švéd.) 208

6. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 203

...

55. ŠÍMA 16



Celkové poradie SP (12 z 26):

1. J.T. Bö 582 b.

2. Laegreid 535

3. Dale 474

4. T. Bö 451

5. Samuelsson 426

6. Emilien Jacquelin (Fr.) 406

...

64. ŠÍMA 16

Oberhof 13. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval v stredajšom šprinte na 10 km v rámci 6. kola Svetového pohára. V nemeckom Oberhofe strieľal bezchybne a zaknihoval 51. víťazstvo v kariére, z toho jubilejné päťdesiate v prestížnom seriáli. Vďaka tomu si upevnil vedenie v celkovej klasifikácii SP.O 12,4 sekundy za ním zaostal krajan Sturla Holm Laegreid, tretie miesto obsadil Nemec Arnd Peiffer (+27,9). Z trojice slovenských reprezentantov sa umiestnil najvyššie Michal Šíma, ktorý mal čistú streľbu a skončil na 25. priečke (+1:42,5 min). Pripísal si tak 16 bodov do hodnotenia SP a bodoval ako prvý zo slovenských mužov v tejto sezóne. Tomáš Hasilla obsadil s tromi chybami na strelnici 79. miesto (+3:19,2), Matej Baloga bol s dvomi chybami 85. (+3:39,8).J. T. Bö po piatich dňoch zopakoval svoj triumf v šprinte v Oberhofe. Trafil všetkých 10 terčov, navyše dominoval aj bežecky. Viedol už po prvej streľbe, keď mal k dobru 3,7 s pred druhým Lukasom Hoferom, po stojke svoj náskok pred Talianom ešte navýšil na 7,1 s. Vedenie si pohodlne postrážil, kým Hoferovi v závere chýbali sily a klesol až na šiestu pozíciu. Bö má na čele SP už 47-bodový náskok pred druhým Laegreidom.Z trojice Slovákov sa najviac darilo Michalovi Šímovi. Na ležke zaznamenal nulu a odchádzal z nej na 25. priečke. V druhom kole bežal pomalšie, zaostal o 40 sekúnd, no koncentroval sa na strelnicu. V stojke opäť vybielil všetky terče a potom sa rýchlym behom vyšvihol z priebežnej 36. pozície až na konečné 25. miesto, čo znamenalo pre neho prvé body v kariére.Tomáš Hasilla na prvej streľbe raz zaváhal, po ležke absolvoval až dva trestné okruhy a klesol na 81. priečku. V záverečnom okruhu dokázal ešte získať dve miesta. Najmladší člen slovenského tímu Matej Baloga dostal šancu na začiatku štartovej listiny, prvý kopec vybehol rýchlo a po 1. kole strácal na J.T. Böa iab 37 sekúnd. Na prvej i druhej streľbe minul zhodne jeden terč, no v závere mu chýbali sily a na poslednom úseku patril k najpomalším pretekárom. Aj preto s odstupom 3:40 min obsadil až 85. priečku.