Kapustovú nadchla atmosféra

Nové Mesto na Morave 7. marca (TASR) - Ema Kapustová sa prvýkrát predstavila vo Svetovom pohári v Novom Meste na Morave v takmer domácej atmosfére. Do zaplnenej Vysočina arény si našlo cestu aj množstvo slovenských fanúšikov, ktorí ju počas šprintu hnali za čo najlepším výsledkom. Dvadsaťtriročná biatlonistka minula len jeden terč, no na postup do sobotňajšej stíhačky to nestačilo, keď skončila len deväť sekúnd za elitnou 60-tkou na 68. priečke.



Kapustová priznala, že presne nevedela, čo má od náročných tratí v Novom Meste na Morave očakávať, keďže tu v zime pretekala prvýkrát. "Nevedela som, čo môžem čakať od tejto trate a ako si rozdeliť tempo. Trate sú tu náročné a je tu veľa kopcov. Je to pre také silovejšie pretekárky ako som ja," uviedla po príchode do cieľa a keďže štartovala už 26., ešte nevedela, ako nakoniec dopadne a želala si: "Bola by som veľmi rada, keby som sa dostala do stíhačky, ale ak nie, treba dobre zregenerovať na nedeľňajšiu štafetu."



Kapustová minula len jeden terč, na ležke jej "ušiel" ten štvrtý, stojku vybielila. "Tu je zradný aj ten príchod na strelnicu. Síce je to rovina, štadión, ale človek musí makať, lebo tam vie veľa stratiť. No zároveň to nemôže prehnať pred streľbou, hlavne tou stojkou. To som si skúsila včera na tréningu, že keď som pridala trochu viac, tak som mala dosť problém to ustáť. Dnes bol cieľ, aby som si postrážila rany a zbytočne nemíňala. Na ležke to bola podľa mňa moja chyba, ale ešte si to musím prejsť s trénerom," okomentovala svoje strelecké vystúpenie.



Na bežkách sa cítila dobre, no pomalší čas v záverečnom kole ju nakoniec pripravil o stíhacie preteky. "Tempo som si rozložila rovnomerne po kolách a myslím si, že dnes som do toho už viac nemohla dať. Mala som trochu problémy s dychom. Celkovo boli straty medzi babami minimálne, tak ako v Ruhpoldingu. Boli to rýchle preteky, ale podmienky ťažké," uviedla.



Do Nového Mesta na Morave chodí na SP tradične veľa slovenských fanúšikov a inak tomu nebolo ani tentokrát. Zaplnená Vysočina aréna žila bujarou atmosférou dve hodiny pred štartom rýchlostných pretekov a počas nich sa atmosféra ešte znásobila. "Je neskutočná. Keď som vlani povedala, že fanúšikovia v Osrblí spravili vynikajúcu atmosféru na to, že to je Osrblie a náš malý štadiónik, tak s týmto sa to nedá porovnať. I keď tu sú, samozrejme, iné kapacity. Aj keď človek nevládze, tak mu fanúšikovia vždy vedia dať taký ten druhý dych a to je na tom krásne. Aj keď sme v Čechách, je tu veľa Slovákov, a samozrejme aj tí Česi nám fandia, takže je to super," dodala.







