Biatlonový kolotoč odštartuje v Östersunde,Slováci s viacerými zmenami

Program Svetového pohára 2019/2020:



28. novembra - 8. decembra: 1. kolo Östersund (Švéd.)



12.-15. decembra: 2. kolo Hochfilzen (Rak.)



16.-22. decembra: 3. kolo Le Grand Bornand (Fr.)



6.-12. januára 2020: 4. kolo Oberhof (Nem.)



13.-19. januára 2020: 5. kolo Ruhpolding (Nem.)



20.-26. januára 2020: 6. kolo Pokljuka (Slovin.)



12.-23. februára 2020: MS Anterselva (Tal.)



2.-8. marca 2020: 7. kolo Nové Město na Moravě (ČR)



9.-15. marca 2020: 8. kolo Kontiolahti (Fín.)



16.-22. marca 2020: 9. kolo Oslo (Nór.)

Program 1. kola SP v Östersunde (Švéd.):

Östersund 29. novembra (TASR) - Slovenský biatlon vstupuje do novej sezóny Svetového pohára s niekoľkými zásadnými zmenami. Zo športového hľadiska je tou najväčšou definitívny odchod do dôchodku trojnásobnej olympijskej víťazky Anastasie Kuzminovej, okrem nej skončil aj dlhoročný člen mužskej reprezentácie Matej Kazár, ďalšie rošády nastali na trénerských postoch a v realizačných tímoch. V novom ročníku sa tak najviac pozornosti sústredí na Paulínu Fialkovú, ktorá chce konečne vystúpiť na ten najvyšší stupienok. Úvodné podujatie SP vo švédskom Östersunde odštartujú v sobotu 30. novembra miešané štafety, vrcholom sezóny budú majstrovstvá sveta, ktoré sa v talianskej Anterselve uskutočnia od 12. do 23. februára.Dvadsaťsedemročná Paulína Fialková má na konte už sedem pódiových umiestnení zo SP (3x 2. miesto, 4x 3. miesto), pričom šesť z nich dosiahla v uplynulom ročníku. Vďaka tomu skončila na druhom mieste v hodnotení vytrvalostných pretekov a na treťom v poradí pretekov s hromadným štartom. Stále jej však chýba premiérové víťazstvo. "," uviedla.Staršia zo sestier Fialkových ide do novej sezóny aj s novou pažbou. Tú jej vyrobil opäť Ján Medveď. "," uviedla.Ženská reprezentácia odcestovala na prvé podujatie SP v zložení Paulína a Ivona Fialkové, Tereza Poliaková a po odchode Kuzminovej prišla s novou členkou Veronikou Machyniakovou. V družstve mužov figurujú Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš, Šimon Bartko a Michal Šima. "" verí Hasilla.Po uplynulej sezóne skončil na trénerskej stoličke mužov Daniel Kuzmin a nahradil ho doterajší strelecký tréner Čech Kos. Sestry Fialkové pokračujú pod taktovkou Anny Murínovej a Martina Bajčičáka, ďalší, napríklad Poliaková a Otčenáš zvolili samostatnú prípravu s vlastnými trénermi. "" uviedla Poliaková. "," povedal Otčenáš.Program v Östersunde odštartuje v sobotu súťažami v mixe jednotlivcov a štafiet. Slovensko bude mať zastúpenie v oboch z nich. V nedeľu nasledujú rýchlostné súťaže mužov na 10 a žien na 7,5 km, po dvoch dňoch voľna nastúpia v stredu muži na vytrvalostné preteky, tie čakajú o deň neskôr na ženy. Úvodné podujatie SP zakončia nasledujúci víkend štafety mužov a žien. "S," povedala trénerka Anna Murínová.Aj program SP prešiel tento rok zmenami. Oproti uplynulej sezóne ubudli dvoje stíhacie preteky, ktorých počet tak klesol na šesť, naopak pribudli štafety, jedna klasická a po jedenom mixe štafiet a jednotlivcov. Biatlonistov čaká aj podstatne menej cestovanie, keďže celý SP i majstrovstvá sveta v Anterselve sa uskutočnia výlučne v Európe. Okrem USA a Ázie odpadli aj preteky v ďalekom Rusku. P. Fialková túto zmenu privítala. "," uviedla.Okrem zmien v reprezentačných tímoch prišla zásadná aj na funkcionárskom poli, keď vedenie Slovenského zväzu biatlonu (SZB) pred necelými tromi týždňami odvolalo prezidenta Tomáša Fuska. Prezídium SZB následne dočasne poverilo vedením organizácie viceprezidentku Jaroslavu Laukovú. O novom šéfovi sa rozhodne na mimoriadnom valnom zhromaždení 28. decembra v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. "," povedal riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica Roman Benčík.30. novembra: 13.10 mix jednotlivcov, 15.00 mix štafiet1. decembra: 12.30 šprint mužov na 10 km, 15.30 šprint žien na 7,5 km4. decembra: 16.15 vytrvalostné preteky mužov na 20 km5. decembra: 16.20 vytrvalostné preteky žien na 15 km7. decembra: 17.30 štafeta mužov na 4x7,5 km8. decembra: 15.30 štafeta žien na 4x6 km