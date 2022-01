Biatlonisti Lägreid a bratia Böovci v Ruhpoldingu štartovať nebudú

Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na snímke z 7. januára 2022 nórska biatlonistka Marte Olsbuová Röiselandová sa teší po triumfe v rýchlostných pretekoch na 7,5 km v rámci 5. kola Svetového pohára v nemeckom Oberhofe. Foto: TASR/DPA

Oslo 10. januára (TASR) - Nórski biatlonisti sa na nadchádzajúcich pretekoch Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu nepredstavia v kompletnom zložení. Prednosť dajú vysokohorskému sústredeniu a príprave na ZOH 2022 v Pekingu. Návrat do SP by mali absolvovať v talianskej Anterselve.V bavorskom stredisku nebudú štartovať Johannes Thingnes Bö, jeho brat Tarjei, ani Sturla Holm Lägreid. Ženy taktiež nepocestujú do Ruhpoldingu v najsilnejšom zložení, no líderka Svetového pohára Marte Olsbu Röiselandová preteky nevynechá. Do súťažného diania sa naopak po niekoľkomesačnej prestávke vráti obhajkyňa celkového prvenstva Tiril Eckhoffová. Informovala agentúra DPA.