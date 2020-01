Miešanú štafetu štvoríc vyhralo Francúzsko

výsledky - miešaná štafeta štvoríc:



1. Francúzsko (Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Justine Braisazová, Julia Simonová) 1:17,53,3 h (0+8),

2. Nórsko (Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Synnöve Solemdalová, Ingrid Landmarková Tandrevoldová) +40,6 s (0+4),

3. Nemecko (Philipp Horn, Johannes Kühn, Janina Hetichová, Vanessa Hinzová) +1:01,4 min (0+5).

4. Rusko +1:24,8 (0+7),

5. Švédsko +1:34,1 (0+6),

6. Česko +1:49,8 (1+5),

7. Rakúsko +2:01,1 (1+10),

8. Bielorusko +2:29,6 (0+7),

9. Taliansko +2:52,8 (0+12),

10. Ukrajina +3:30,8 (0+9),

...

21. SLOVENSKO (Michal Šima, Šimon Bartko, Terézia Poliaková, Veronika Machyniaková) +11:38,0 (2+13)



poradie v SP v miešaných štafetách (4 z 8 pretkov):

1. Francúzsko 188 b,

2. Nórsko 187,

3. Švédsko 177,

4. Nemecko 168,

5. Rakúsko 154,

6. Taliansko 148,

...

16. SLOVENSKO 91



Pokljuka 25. januára (TASR) - Francúzske kvarteto Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Justine Braisazová a Julia Simonová vyhralo sobotňajšiu miešanú štafetu štvoríc v rámci 6. kola Svetového pohára v biatlone v slovinskej Pokljuke. Pred druhým Nórskom malo v cieli náskok 40,6 s, tretie skončilo Nemecko (+1:01,4). Slováci v zložení Michal Šima, Šimon Bartko, Terézia Poliaková a Veronika Machyniaková so streleckou bilanciou 2+13 obsadili až posledné klasifikované 21. miesto.Už na prvom mužskom úseku sa vpredu osamostatnila trojica favorizovaných štafiet - Nemecko, Nórsko a Francúzsko. Nóri Tarjei Bö a Johannes Thingnes Bö iba dvakrát dobíjali a pripravili pre svoje krajanky ideálnu pozíciu pred druhou polovicou pretekov. Na druhej odovzdávke viedli pred Francúzskom o 16 sekúnd, tretí Nemec Johannes Kühn už strácal 35 sekúnd. Braisazová na treťom úseku dostala Francúzsko na čelo, po výbornom výkone v bežeckej stope získala pred Nórskom náskok viac ako 40 sekúnd a Simonová ho bez problémov ustrážila. Súboj o druhú priečku na poslednej streľbe s Nemkou Nemka Vanessou Hinzovou zvládla lepšie Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová. Francúzi predtým v sobotu vyhrali aj mix štafetu dvojíc.Slovenskú štafetu rozbehol Šima a na oboch streleckých položkách musel dvakrát dobíjať, čo znamenalo 20. miesto po prvom úseku. Bartko na druhom sa posunul o jednu priečku dopredu, hoci po streľbe v stoji musel absolvovať jeden trestný okruh. Poliaková potom musela na strelnici spolu dvakrát dobíjať a po nevýraznom behu klesla pred poslednou odovzdávkou na 22. priečku, s mankom takmer šesť minút na Francúzov. Machyniaková na záverečnom úseku zaostávala, pridala ďalší trestný okruh a z poslednej klasifikovanej priečky sa vpred nevyšvihla. Slováci zaostali za víťazmi o priepastných 11:38 min, po dodatočnej diskvalifikácii Ukrajiny sa posunuli z 22. na konečné 21. miesto.Kalich horkosti si vypila do dna Veronika Machyniaková, ktorá takmer zabudla ísť na trestné kolo.povedala pre TASR.Poliaková nebola spokojná so svojim bežeckým výkonom a streľbou v ľahu:Bartko musel absolvovať na svojom úseku aj jeden trestný okruh:Najlepšia slovenská biatlonistka Paulína Fialková sa rozhodla v sobotu v miešaných štafetách pauzovať, keďže si chcela oddýchnuť pred nedeľňajšími pretekmi s hromadným štartom.