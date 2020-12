Nór Laegreid vyhral stíhačku v Hochfilzene, Hasilla skončil posledný

Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Boe na strelnici v stíhacích pretekoch mužov na 12,5 km v rámci 4. kola Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene v sobotu 19. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Hochfilzen 19. decembra (TASR) - Nór Sturla Holm Laegreid triumfoval v sobotňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km na podujatí 4. kola Svetového pohára biatlonistov v rakúskom Hochfilzene. S jedinou chybou na strelnici potvrdil víťazstvo zo štvrtkového šprintu.Na druhú priečku sa z ôsmej na štarte vďaka čistej streľbe posunul Francúz Emilien Jacquelin (+8,5) a tretí skončil Johannes Thingnes Bö (+8,9), ktorý si udržal post lídra celkovej klasifikácie seriálu. Jediný slovenský zástupca v mužskej stíhačke Tomáš Hasilla sa trápil na strelnici, keď musel bežať až deväť trestných okruhov a do cieľa dobehol na poslednej 60. pozícii s mankom 6:52,8 min.Laegreid potvrdil v Hochfilzene skvelú fazónu, pomýlil sa jediný raz na tretej streleckej položke a systémom štart-cieľ si prišiel po tretí individuálny triumf v sezóne i kariére. Ešte do druhej ležky s ním držal krok jeho krajan Johannes Dale, druhý zo šprintu, ten však po štyroch chybách v stoji vypadol z elitnej trojice. Do prvej sedmičky poradia sa zmestilo až päť Nórov. Výrazne si v stíhačke polepšil Rakúšan Simon Eder, z 25. priečky sa posunul na deviate miesto.