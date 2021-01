Biatlon SP: Nór Tarjei Bö triumfoval v pretekoch s hromadným štartom

Na snímke biatlonisti počas pretekov Svetového pohára v biatlone, 17. januára 2021. Foto: TASR/AP

SP v Oberhofe:

muži - preteky s hromadným štartom na 15 km:

1. Tarjei Bö (Nór.) 37:41,9 Min. (1 tr. okruh),

2. Felix Leitner (Nem.) +3,6 (0),

3. Benjamin Weger (Švajč.) +7,8 (0),

4. Lukas Hofer (Tal.) +12,5 (2),

5. Simon Eder (Rsk.) +12,7 (0),

6. Matvej Jelisejev (Rus.) +20,1 (1),

7. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +27,4 (4),

8. Erik Lesser (Nem.) +31,4 (1),

9. Simon Desthieux (Fr.) +31,9 (3),

10. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +36,4 (3),... 27. Michal ŠÍMA (SR) +2:25,8 (2)



poradie v SP (13 z 26):

1. J.T. Bö 618 b.,

2. Sturla Holm Laegreid (Nór.) 564,

3. T. Bö 511,

4. Johannes Dale (Nór.) 499,

5. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 454,

6. Emilien Jacquelin (Fr.) 422,... 57. ŠÍMA 24



poradie v pretekoch s hormadným štartom:

1. T. Bö 108,

2. Arnd Peiffer (Nem.) 90,

3. J.T. Bö 72,... 33. ŠÍMA 8

Oberhof 17. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Tarjei Bö triumfoval v nedeľňajších pretekoch na 15 km s hromadným štartom v rámci 6. kola Svetového pohára. V nemeckom Oberhofe zaznamenal jednu chybu na strelnici a v cieli mal náskok 3,6 s pred Rakúšanom Felixom Leitnerom. Na štart medzi elitnú tridsiatku sa z pozície náhradníka postavil aj slovenský reprezentant Michal Šíma a pri svojom debute v "masse" si pripísal ďalších osem bodov za 27. miesto so streleckou bilanciou 0+2+0+0 a stratou 2:25,8 min na víťaza.Tarjei Bö urobil jedinú chybu na záverečnej stojke a hoci na trať po nej vybiehal až na štvrtej pozícii, jeho tempu vo finiši nestačil žiadny zo súperov. Pripísal si 11. víťazstvo v kariére, druhé v sezóne. Za ním prišiel do cieľa Leitner a prvýkrát v kariére sa tak postavil na stupeň víťazov. Sklopil všetkých dvadsať terčov, rovnako ako tretí Švajčiar Benjamin Weger (+7,8). Líder Svetového pohára Johannes Thingnes Bö nemal najlepší deň na strelnici, bežal až štyri trestné kolá a stačilo mu to iba na siedmu priečku.Šíma začal veľmi dobre, držal sa s najlepšími a po vybielení vśetkých terčov figuroval po prvej streľbe na 14. mieste s mankom necelých desať sekúnd na priebežného lídra Taliana Lukasa Hofera. Na druhej ležke Slovák netrafil dvakrát a prepadol sa na 25. priečku, na najlepších strácal takmer minútu. V ďalšom kole už zaostával výraznejšie aj bežecky a hoci tretiu streľbu zvládol bezchybne, spadol o jednu pozíciu nižšie. Posledná strelecká položka bola z jeho strany opäť bez zaváhania a bolo z toho 27. miesto. O dve priečky tak zaostal za kariérnym maximom v SP zo stredajšieho šprintu. V celkovej kasifikácii seriálu mu patrí 57. miesto.povedal Šíma v rozhovore pre portál slovenskybiatlon.sk.