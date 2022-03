Biatlonisti Nórska vyhrali štafetu v Kontiolahti a získali malý glóbus

výsledky štafety na 4x7,5 km:



1. Nórsko (Sivert Guttorm Bakken, Filip Fjeld Andersen, Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen) 1:12:06,1 h (0+7),

2. Švédsko (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) +10,6 s (0+10),

3. Francúzsko (Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet) +12,4 (0+7),

4. Nemecko +13,4 (0+8),

5. Rakúsko +1:44,7 min (0+5),

6. Švajčiarsko +1:56,8 (0+10),

7. Taliansko +2:20,8 (2+10),

8. Kanada +2:43,3 (0+9),

9. Fínsko +2:58,5 (0+13),

10. USA +3:19,5 (0+8), ... 17. SLOVENSKO (Michal Šima, Šimon Bartko, Matej Baloga, Tomáš Sklenárik) +6:46,1 (2+9)



konečné poradie SP v štafetách (5 z 5):



1. Nórsko 276 b,

2. Francúzsko 239,

3. Nemecko 231,

4. Rusko 210,

5. Švédsko 188,

6. Taliansko 178, ... 20. SLOVENSKO 107

Kontiolahti 4. marca (TASR) - Nórski biatlonisti zvíťazili v záverečnej štafete mužov Svetového pohára a získali malý glóbus za disciplínu. V piatkových pretekoch vo fínskom Kontiolahti triumfovali časom 1:12:06,1 h. Druhí finišovali Švédi a tretí skončili Francúzi. Nádejne rozbehnutá slovenská štafeta nakoniec prišla do cieľa na 17. mieste s mankom 6:46,1 minúty.Nóri vyhrali v prebiehajúcej sezóne štyri z piatich štafiet Svetového pohára a triumfovali aj na zimnej olympiáde v Pekingu. V piatok nastúpili bez bratov Johannesa Thingnesa a Tarjeia Böovcov v zložení Sivert Guttorm Bakken, Filip Fjeld Anderssen, Sturla Holm Laegreid a Vetle Sjaastad Christiansen. Poradie štafiet vyhrali piatykrát za sebou.Slováci sa nečakane objavili hneď v úvode na čele poradia. Zaslúžil sa o to Michal Šima, ktorý sa po štarte držal v balíku, po prvej čistej položke sa zaradil na šieste a po vybielenej stojke dokonca na druhé miesto za vedúceho Erika Lessera z Nemecka. V kontakte s čelom sa udržal aj v ďalšom kole a Šimonovi Bartkovi odovzdal štafetu na priebežnom 6. mieste s mankom 17 sekúnd na Nemecko, za ktorým sa zoradili Rakúsko, Švédsko a Nórsko. Francúzi boli s tromi dobíjaniami tesne za Slovenskom. Bartko však svoju úlohu nezvládol, keď na ležke minul prvý a posledný terč, musel na trestné kolo a prepadol sa až na 15. miesto. Rovnako dopadol aj na ležke a Balogovi odovzdal na 18. mieste s už príliš veľkým mankom 3:32,0 min.Medzitým sa na čelo prepracoval Francúz Emilien Jacquelin pred Rakúšana Simona Edera, na druhej odovzdávke boli tretí Nemci. Nóri boli s polminútovou stratou šiesti. Na tretí úsek však nastúpil Laegreid, ktorý potvrdil dobrú bežeckú formu a vytiahol svojich krajanov na tretie miesto so sekundovým mankom na Švédsko a stratou 1,4 s na Francúzsko. V hre o víťazstvo boli stále aj Nemci a s mankom 20 s aj Rakúšania. Baloga zvládol prvú položku čisto, v druhej potreboval všetky tri náhradné náboje, ale trestnému kolu sa vyhol. Strata Slovákov však narástla až príliš a Tomáš Sklenárik vyrazil na posledný úsek s mankom päť minút na 18. mieste.V závere sa o výhru uchádzali Sebastian Samuelsson, Vetle Sjaastad Christiansen, Quentin Fillon Maillet a Philipp Nawrath. Na ležke sa väčšie rozostupy nevytvorili, no stojku zvládol čisto iba Nór a do záverečného okruhu vyrazil na prvom mieste s náskokom 9,3 s pred Francúzom. Ten si ho už do konca postrážil a priviedol Nórsko k triumfu v pretekoch i malému glóbusu za štafety. Druhé skončilo nakoniec Švédsko a tretie Francúzsko. Sklenárik zvládol streľbu bez chyby a ešte posunul Slovensko pred Kazachstan na 17. miesto.