Olsbuová Röiselandová triumfovala v šprinte v Annecy

šprint žien na 7,5 km:



1. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) 20:22,0 min (0 tr, okruhov),

2. Anais Bescondová (Fr.) +15,4 s (0),

3. Elvira Öbergová (Švéd.) +16,1 (2),

4. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +24,9 (0),

5. Kristina Rezcovová (Rus.) +26,7 (1),

6. Dzinara Alimbekavová +34,7 (1),

7. Hanna Solová (obe Biel.) +37,8 (2),

8. Linn Perssonová (Švéd.) +39,9 (0),

9. Mari Ederová (Fín.) +41,7 (1),

10. Hanna Öbergová (Švéd.) +42,4 (2), ...

44. Ivona FIALKOVÁ +1:29,6 (2),

86. Paulína FIALKOVÁ +2:49,1 (5),

99. Mária REMEŇOVÁ (všetky SR) +3:54,3 (4)



celkové poradie (po 7):



1. Olsbuová Röiselandová 336 b,

2. Alimbekavová 275,

3. Solová 274,

4. E. Öbergová 267,

5. Hauserová 253,

6. H. Öbergová 239, ...

45. P. FIALKOVÁ 30



poradie šprintu (po 4):



1. Olsbuová Röiselandová 185 b,

2. Solová 184,

3. H. Öbergová 161,

4. E. Öbergová 160,

5. Alimbekavová 158,

6. Hauserová 138, ...

58. P. FIALKOVÁ 7

Annecy 16. decembra (TASR) - Nórska biatlonistka Marte Olsbuová Röiselandová zvíťazila vo štvrtkovom šprinte žien na 7,5 km v rámci 4. kola Svetového pohára a upevnila si pozíciu na čele celkového poradia. Vo francúzskom stredisku Le Grand-Bornand neďaleko Annecy zastrieľala čisto a do cieľa prišla v čase 20:22,0 min. Na druhom mieste skončila domáca Anais Bescondová s mankom 15,4 s a tretie obsadila Švédka Elvira Öbergová (+16,1 s). Zo Sloveniek skončila najvyššie Ivona Fialková, ktorá finišovala na 44. pozícii a predstaví sa v sobotňajšej stíhačke.Olsbuová Röiselandová zaznamenala už tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne, doteraz sa dvakrát tešila z prvenstva v stíhacích pretekoch. Celkovo to bolo jej jubilejný desiaty individuálny triumf v kariére v SP. Tridsaťjedenročná Nórka ťažila opäť z presnej streľby a kvalitného bežeckého výkonu. Po úvodnej ležke mala manko 5,9 s na priebežne najlepšiu Anais Chevalierovú-Bouchetovú. Po stojke už viedla, keď zo strelnice vybehla s náskokom 13,5 s na Bescondovú. V záverečnom kole si vedúcu pozíciu postrážila. Čisto strieľala aj víťazka druhého šprintu sezóny Lisa Theresa Hauserová z Rakúska, no tentokrát ju o pódium pripravili pomalšie lyže a v deň svojich narodenín skončila štvrtá. Predbehla ju opäť nesmierne rýchla Elvira Öbergová, ktorá však rovnako ako v prechádzajúcich rýchlostných pretekoch minula dva terče a pripravila sa o triumf. Dve chyby spravili aj jej sestra Hanna Öbergová, Bieloruska Hanna Solová a Talianka Dorothea Wiererová, po jednej mali ďalšie favoritky Dzinara Alimbekavová či Nórka Tiril Eckhoffová.Z tria slovenských reprezentantiek mala preteky výborne rozbehnuté Ivona Fialková. Ležku zvládla bezchybne a zo strelnice vyšla s malým mankom 17,4 s na líderku. Na druhú položku prišla síce so stratou okolo 20 s na najlepšie, no v prípade čistej streľby mohla pomýšľať na prvú pätnástku. Minula však tretí a štvrtý terč a nakoniec jej ušla bodovaná 40-tka. Objaví sa však v sobotňajšej stíhačke. Jej sestre Pavlíne preteky vôbec nevyšli a s bilanciou 2+3 obsadila 86. miesto (+2:49,1 min). Tretia Slovenka na štarte Mária Remeňová minula na oboch položkách dva terče a skončila na 99. mieste (+3:54,3 min).Olsbuová Röiselandová zvýšila náskok v celkovom poradí SP, pred druhou Alimbekavovou má náskok 61 bodov. Dostala sa do vedenia poradia šprintov o bod pred Solovú.uviedla víťazka.