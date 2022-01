P. Fialkovú pripravili o najlepší výsledok v sezóne 2 nesklopené terče

Nórska biatlonistka Marte Olsbuová Röiselandová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Oberhof 7. januára (TASR) - Nórska biatlonistka Marte Olsbuová Röiselandová vyhrala piatkové rýchlostné preteky na 7,5 km v rámci 5. kola Svetového pohára. Upevnila si miesto na čele celkového poradia i rýchlostných pretekov. V nemeckom Oberhofe minula len jeden terč a do cieľa prišla v čase 23:30,1 minúty. O druhé miesto s mankom 7,1 sekundy sa podelili Bieloruska Hanna Solová a Francúzka Julie Simonová. Štvrtá finišovala Solovej krajanka Dinara Alimbekavová (+22,6 s). Z trojice slovenských reprezentantiek sa umiestnila najvyššie Paulína Fialková na 27. priečke.Po problémoch organizátorov v prvej polovici týždňa zavítali v piatok do nemeckého strediska už zimné podmienky a teplota klesla pod -3°C. Na rozdiel od šprintu mužov ustalo pred ženskou súťažou husté sneženie i silný vietor, no na strelnici i tak panovali náročné podmienky.Líderka celkového poradia Olsbuová Röiselandová vyštartovala ako tretia, no do cieľa prišla prvá. Na ležke síce netrafila jeden terč, stojku však vybielila bez problémov a aj v novom roku potvrdila rýchlu bežeckú formu. Hneď na úvod pretekov tak stanovila čas 23:30,1 min, ktorý už nikto neprekonal. Z jej súperiek sa dlho nedokázala žiadna priblížiť i vďaka horšej streľbe, najmä na stojke. Najbližšie bola Solová, ktorá síce spravila dve chyby a po stojke strácala na líderku až 16,3 s, no v poslednom kole sa v jednom momente priblížila dokonca na päť sekúnd. Záver však mala lepší Nórka. Solovej výkon zopakovala presne na desatinu sekundy (+7,1) aj Simonová, i keď tá odbehla o trestné kolo menej. Na štvrté miesto tak odsunula Alimbekavovú a pokazila Bieloruskám pódiovú radosť. Piata bola o 0,5 s Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová, šiesta skončila Francúzska Anas Chevalierová-Bouchetová (+26,3 s).Paulína Fialková mala výborný štart, po čistej a rýchlej ležke mala šiesty najlepší medzičas a aj na stojku prišla s výborným siedmym časom. Dva nesklopené terče ju však pripravili o najlepší výsledok v sezóne. Jej výkon stačil na 27. miesto (+1:20,7 min). Jej sestra Ivona minula na ležke jeden, na stojke dva terče a skončila 41. (+1:38,0), Mária Remeňová obsadila s jednou chybou 65. priečku (+2:26,6).