Biatlon-SP: P. Fialková v stíhačke na druhom mieste

5. kolo SP v biatlone v Ruhpoldingu



ženy - stíhacie preteky na 10 km:

1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 34:08,7 min (1),

2. Paulína FIALKOVÁ (SR) +46,3 (2),

3. Hanna Öbergová (Švéd.)+55,1 (2),

4. Johanna Skottheimová (Švéd.) +57,3 (1),

5. Linn Perssonová (Švéd.) +1:02,6 (1),

6. Denise Herrmannová (Nem.) 1:11,8 (3),

7. Monika Hojniszová-Staregová (Poľ.) +1:30,8 (2),

8. Vita Semerenková (Ukr.) +1:13,1 (0),

9. Marte Olsbu Röiselandová (Nór.) +1:38,5 (3),

10. Susan Dunkleeová (USA) +1:39,7 (3),

... 54. Ivona FIALKOVÁ (SR) +5:05,7 (7)



poradie v SP (11 z 24):

1. Eckhoffová 501 b.,

2. Dorothea Wiererová (Tal.) 459,

3. Öbergová 342,

4. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) 341,

5. Julia Simonová (Fr.) 339,

6. Herrmannová 333,

7. P. FIALKOVÁ 325,

8. Röiselandová 314,

... 63. I. FIALKOVÁ (SR) 24



poradie v hodnotení stíhacích pretekov (3 zo 6):

1. Eckhoffová 180 b.,

2. Tandrevoldová 129,

3. P. FIALKOVÁ 125,

4. Justine Braisazová (Fr.) 113,

5. Öbergová 102, 6. Wiererová 96,



Ruhpolding 19. januára (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Fialková sa premiérovo v tejto sezóne postavila v pretekoch Svetového pohára na stupne víťazov. V stíhacích pretekoch na 10 km v Ruhpoldingu skončila na druhom mieste. S dvomi streleckými chybami stratila na víťaznú Nórku Tiril Eckhoffovú 46,3 sekundy, tretia skončila Švédka Hanna Öbergová (+55,1).P. Fialková bola v tejto zime najlepšie zatiaľ štvrtá v šprinte v Hochfilzene, kde si pripísala aj piate miesto v stíhačke. Tentoraz sa v stíhacích pretekoch držala od začiatku v popredí a po streľbe 1+0+0+1 si pripísala do hodnotenia seriálu 54 bodov. Bolo to pre ňu celkovo ôsme pódiové umiestnenie v kariére a vyrovnanie jej najlepšieho výsledku. Na druhom mieste skončila predtým v SP trikrát, na víťazstvo stále čaká. V celkovom hodnotení SP sa posunula na aktuálne siedmu priečku s 325 bodmi.povedala P. Fialková v rozhovore pre RTVS. "V hustom snežení vybehla P. Fialková na trať z piateho miesta po šprinte, o 51 sekúnd za líderkou seriálu Eckhoffovou. Na prvej streleckej položke v ľahu urobila jednu chybu, ale udržala sa na piatej priečke, na Eckhoffovú už strácala viac ako minútu a na pódium pol minúty. Po ďalšej bezchybnej ležke už Fialkovej patrila druhá priečka so stratou 55 sekúnd na Eckhoffovú a ďalší okruh bežala po boku Öbergovej a Talianky Dorothey Wiererovej.Na prvej stojke Eckhoffová urobila svoju prvú chybu a "" Fialková s Öbergovou sa k nej priblížili na rozdiel 34 sekúnd. Wiererová nechala stáť dva terče a vypadla z boja o pódium, na štvrté miesto sa posunula Nórka Marte Olsbuová Röiselandová. Eckhoffová potvrdila svoje prvenstvo čistou a rýchlou streľbou na poslednej položke. Fialková i Öbergová urobili po jednej chybe a v závere bojovali o druhú priečku. Slovenka súperku na poslednom okruhu bežecky zdolala a tešila sa z druhej priečky.Druhá zo sestier Fialkových Ivona štartovala ako 44. v poradí, po nevydarenej streľbe so siedmimi chybami (2+2+2+1) skončila mimo bodov na 54. mieste so stratou 5:05,7 min.Pre Eckhoffovú to bol už šiesty triumf v sezóne, dvanásty v kariére a upevnila si tak post líderky seriálu. "vyhlásila Eckhoffová. Tá v sezóne vyhrala všetky tri stíhacie preteky. Na Wiererovú, ktorá napokon obsadila až 20. miesto, má aktuálne náskok 42 bodov. Fialková na siedmej pozícii stráca 176 bodov, v hodnotení stíhacích pretekov je priebežne tretia.Na budúci týždeň pokračuje Svetový pohár 6. kolom v slovinskej Pokljuke, bude to generálka na februárový svetový šampionát v Anterselve.