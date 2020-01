Biatlon-SP: Fialková obsadila v Oberhofe 20. miesto

výsledky ženy s hromadným štartom:



1. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 39:58,9 m (1 trestné kolo),

2. Tiril Eckhoffová +30,2 s (4),

3. Marte Oslbu Röiselandová (obe Nór.) +35,0 (3),

4. Dorothea Wiererová (Tal.) 1:08,8 m (5),

5. Denise Herrmannová (Nem.) 1:25,0 (6),

6. Hanna Öbergová (Švéd.) 1:38,0 (5),

7. Irina Krjukovová (Biel.) +1:40,7 (4),

8. Lena Häckiová (Švajč.) +1:49,7 (8),

9. Lisa Vitozziová (Tal.) +1:50,7 (5),

10. Katharina Innerhoferová (Rak.) +1:52,0 (7) ... 20. Paulína FIALKOVÁ (SR) +2:36,8 m (8)



celkové poradie po 9 z 24 pretekov:



1. Wiererová 390 b,

2. Eckhoffová 381 b, Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) 305 ... 10. FIALKOVÁ 231.



Oberhof 12. januára (TASR) - Fínka Kaisa Mäkäräinenová triumfovala v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km v rámci 4. kola Svetového pohára 2019/20 v nemeckom Oberhofe. Do cieľa prišla v čase 39:58,9. Na stupňoch víťazov ju doplnili Nórky Tiril Eckhoffová (+30,2 s) a tretia Marte Olsbuová Röiselandová (+35,0). Slovenská reprezentantka Paulína Fialková obsadila 20. priečku (+2:36,8 m). Talianka Dorothea Wiererová skončila štvrtá a udržala sa na čele celkového poradia.Preteky s hromadným štartom sa v tejto sezóne uskutočnili po druhý raz, v tých úvodných triumfovala Nórka Eckhoffová. V nemeckom stredisku fúkal silný vietor, ktorý navyše menil smer, a preto sa chlieb lámal na streleckých položkách. V tej prvej zaváhali niektoré favoritky, jeden trestný okruh musela absolvovať aj Fialková. Eckhoffová však neminula ani raz a rovnako vybielila terč aj na druhej položke. Darilo sa na nej aj Fialkovej, ktorá zastrieľala čisto a posunula na priebežné tretie miesto.Kartami však zamiešala prvá "ležka". Krjukovová ju absolvovala čisto, Eckhoffová minula trikrát. Fialková dokonca netrafila ani raz a prepadla sa na 23. miesto. Dopredu sa vyšvihla pred záverečnou streľbou Kaisa Mäkäräinenová, ktorá musela zvládnuť kľúčový moment pretekov. Tridsaťšesťročná Fínka ho zvládla a do cieľa si prišla pre prvý triumf v sezóne. Fialková na poslednej streľbe netrafila dva terčíky, do cieľa prišla na 20. mieste.povedala víťazka v cieli pre TV Eurosport.