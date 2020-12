Biatlon SP: Prvú stíhačku sezóny vyhral Švéd Samuelsson

2. kolo SP v Kontiolahti - stíhačka mužov na 12,5 km:

1. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 32:26,7 min (1 tr. okruh),

2. Fabien Claude (Fr.) +15,8 s (3),

3. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +19,5 (3),

4. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +23,9 (1),

5. Benedikt Doll (Nem.) +27,9 (2),

6. Jakov Fak (Slovin.) +37,3 (1),

7. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) +42,0 (2),

8. Emilien Jacquelin (Fr.) +44,8 (2),

9. Johannes Dale (Nór.) +48,7 (3),

10. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +51,4 (2)



celkové poradie SP (po 4 z 26 pretekov):

1. J. T. Bö 210 b,

2. Samuelsson 175,

3. Fak 152,

4. Laegreid 145,

5. Tarjei Bö (Nór.) 144,

6. Arnd Peiffer (Nem.) 137



poradie v stíhacích pretekoch (po 1 z 8):

1. Samuelsson 60 b,

2. Claude 54,

3. J. T. Bö 48,

4. Laegreid 43,

5. Doll 40,

6. Fak 38

Kontiolahti 5. decembra (TASR) - Švéd Sebastian Samuelsson triumfoval v prvých stíhacích pretekoch na 12,5 km novej sezóny Svetového pohára biatlonistov. V sobotu vo fínskom Kontiolahti spravil len jednu chybu na strelnici a do cieľa dobehol v čase 32:26,7 minúty. Na druhom mieste skončil Francúz Fabien Claude s mankom 15,8 s a tretí finišoval líder celkového poradia seriálu Johannes Thingnes Bö z Nórska.Pre dvadsaťtriročného Samuelssona to bolo vôbec prvé víťazstvo vo Svetovom pohári v kariére. Vo štvrtkovom šprinte obsadil 18. miesto so stratou 1:10,3 minúty, no v sobotňajších pretekoch predviedol výbornú streľbu, keď jedinú chybu urobil na poslednej položke a tešil sa z triumfu. Claude chyboval dvakrát na prvej ležke, raz na druhej, no i tak mu to stačilo na druhé miesto, obhajca celkového prvenstva v SP J. T. Bö spravil tri chyby v stojke.Nedarilo sa víťazovi šprintu Tarjeiovi Bö, ktorý nesklopil tri terče už na úvodnej ležke, ďalšie dva pridal na poslednej položke a nakoniec obsadil 12. miesto. Päť chýb na strelnici urobil aj druhý zo šprintu Nemec Arnd Peiffer a skončil na 18. mieste.