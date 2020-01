Slovákom mixy v Pokljuke nevyšli

Pokljuka 25. januára (TASR) - Slovenskej výprave biatlonistov na Svetovom pohári v Pokljuke sa sobotňajšie mix štafety príliš nevydarili. Ivona Fialková spolu s Martinom Otčenášom síce vylepšili výsledok z prvej tohtosezónnej štafety dvojíc v Östersunde o desať miest, no po pretekoch priznali, že to mohlo byť aj lepšie. V klasickom mixe to ďalšej štvorici pretekárov vôbec nevyšlo a obsadila posledné miesto z krajín, ktoré preťali cieľ.



Mix štafety sa dostali do programu v tejto sezóne prvýkrát vo Švédsku a po druhý raz teraz v Slovinsku. V pretekoch dvojíc štartovali na severe Európy Terézia Poliaková s Michalom Šimom a už po druhej výmene ich stiahli z trate, keďže im dali súperi kolo. Klasifikovali ich na 24. mieste. Teraz sa slovenská výprava zamerala viac na túto disciplínu a pri neúčasti Paulíny Fialkovej do nej nasadila najsilnejšiu dvojicu.



Nádej na výraznejšie umiestnenie však vyprchala na druhej streľbe Otčenáša, keď musel na dve trestné kolá. "Škoda toho zaváhania, akoby som tam nebol pri zmysloch. Mrzí ma to a ospravedlňujem sa Ive, vďaka jej, že zabojovala do konca a ešte pretekárky predbehla," sypal si popol na hlavu. V ďalšom priebehu to bolo už podstatne lepšie a Fialková napokon v záverečnom okruhu predbehla ešte tri pretekárky a finišovala na 14. mieste. "Naposledy som túto disciplínu išla tiež s Martinom ešte pred dvomi rokmi. Takže som bola zvedavá, čo to bude a myslím si, že som to celkom zvládla. Nijako špeciálne sme sa na to nepripravovali, každý sme si robili svoju prácu videli sme sa iba pri výmene. Je to taký chaos, krátke trate a je to hlavne o streľbe. Ja som do nej išla spôsobom risk - zisk a vyšlo to," povedala I. Fialková.



Mix dvojíc má svoje špecifiká. Pretekári si menia poradie po dvoch streleckých položkách (ležka, stojka), dokopy absolvujú obaja z tímu po štyri. Dĺžka jedného kola je 1,5 km, prvý z dvojice absolvuje 6 km, druhý o 1,5 viac. O tom, či začína muž, alebo žena rozhoduje direktoriát súťaže a tak sa stalo, že v Pokljuke bežali ženy dlhšiu trať ako muži. "Nevedela som sa s tým psychicky vyrovnať, ako je možné, že baby idú dlhšiu trať ako chlapi. To som ešte nikdy nezažila," zasmiala sa Fialková. "Ale bolo to bláznivé a nakoniec mi to celkom sadlo, pretože po druhej stojke som mala ešte priestor a obehla som tri pretekárky. Kolo navyše mi padlo vhod."



Otčenáš štafetu rozbiehal a v úvodnom kole mu to narobilo problémy. "Myslel som si, že tam pustili bláznov z nemocnice, išlo sa tam lakťami, skákalo sa zľava doprava. Mrzí ma, že som nedokázal zareagovať s chladnou hlavou. Potom to už bolo lepšie a myslím si, že tá druhá výmena bola lepšia," povedal.



Obaja sobotňajší aktéri sa po pretekoch zhodli, že umiestnenie mohlo byť lepšie. "Nezaváhať na žiadnej položke a myslím si, že do desiateho miesta to bude reálne," povedal. "Mali sme dnes na viac, bežecky to šlo aj z mojej aj Maťovej strany, chýbala lepšia streľba," dodala I. Fialková.



Kým po štafetách dvojíc panovala aká-taká spokojnosť, po klasickom mixe už nie. V Östersunde skončilo Slovensko na 13. mieste, no v silnejšej zostave so sestrami Fialkovými, Otčenášom a Hasillom. Výkon kvarteta Michal Šima, Šimon Bartko, Terézia Poliaková, Veronika Machyniaková stačil až na posledné 21. miesto, za nimi bola už len trojica krajín, ktoré stiahli z trate. "Ležka mi nevyšla, so stojkou som spokojná, tá mi sadla. Povedala som si, že tam musím zastrieľať čisto, aby nás niekde na trati nestiahli. No bežecky sa trápim a už ma to veľmi hnevá," povedala Poliaková. Kalich horkosti si vypila do dna Veronika Machyniaková, ktorá takmer zabudla ísť na trestné kolo. "Ležka mi vyšla, no už som dostala informáciu na trati, že sa mám poponáhľať, nech prídem aspoň na druhú položku. Keď som prišla, videla som, že Francúzka už došla do cieľa. Tak som to chcela čím skôr odstrieľať. Jeden terč som tam nechala a nevedela som či mám pokračovať, aby nás nediskvalifikovali. Bola som zmätená, rozbehla som sa, išla som ďalej na trať a už keď som prešla medzičas, tak som zistila, že som neprešla trestné kolo. Rozhodca mi však prišiel povedať, že ešte môžem ísť, tak som sa to snažila nejako dobehnúť do cieľa," dodala.







