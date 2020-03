Biatlon-SP: Slovákov privezie z Fínska domov vládny špeciál

Kontiolahti 13. marca (TASR) - Slovenských biatlonistov privezie domov z podujatia Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti vládny špeciál. Po sobotňajšom návrate zostanú všetci dva týždne v domácej karanténe. TASR o informoval prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Peter Vozár.



"Iba zhruba dve hodiny sme čakali na vyjadrenie ministerstva, ktoré nám prisľúbilo, že vládny špeciál zajtra okolo obeda odletí po našu výpravu do Fínska. V popoludňajších hodinách pristane na najbližšom letisku ku Kontiolahti v Kuopiu a odvezie všetkých športovcov, členov realizačného tímu a rovnako aj štáb RTVS do Bratislavy. Samozrejme, keďže tam máme auto so všetkým materiálom, servismeni budú musieť cestovať autom," uviedol v piatok večer Vozár.



Prezident SZB zdôraznil, že pre zväz aj pre neho samotného je zdravie športovcov prioritou a uvedomuje si vážnosť situácie aj po návrate reprezentácie na Slovensko: "Podobne, ako aj u juniorov, ktorí sa z ME vrátili domov dnes ráno, všetci dostanú jasnú inštruktáž, aby dva týždne ostali v domácej karanténe."



Tohtoročná biatlonová sezóna v SP sa skončí už v sobotu stíhacími pretekmi mužov a žien. Organizátori v Kontiolahti sa rozhodli zrušiť plánované nedeľňajšie mix štafety dvojíc a štvoríc. Slovenská výprava sa rozhodla odísť z dejiska v sobotu ešte pred stíhačkami domov a ukončiť sezónu. Tá už nebude pokračovať, keďže finále SP v nórskom Osle sa pre hrozbu nového koronavírusu neuskutoční. Sezóna 2020/21 odštartuje v novembri opäť v Kontiolahti.



Vo Fínsku hlásili v piatok podvečer 155 prípadov ochorenia COVID-19. Celosvetovo bolo v piatok o 19.00 SEČ potvrdených už viac ako 142-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, 5375 osôb mu podľahlo.