Biatlon SP: Slovenská štafeta mužov obsadila 12. miesto

výsledky:

1. Francúzsko (Antonin Guigonnat, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux a Emilien Jacquelin) 1:14:25,8 (0 tr. kôl + 9 dobíjaní),

2. Nórsko (Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö) +0,8 s (1+9),

3. Rusko (Anton Babikov, Matvej Jelissejev, Alexander Loginov, Eduard Latypov) +50,8 (1+7),

4. Nemecko +54,4 (0+6),

5. Taliansko +1:55,1 (0+7),

6. Rakúsko +2:19,0 (0+10),

7. Fínsko +2:30,9 (0+9),

8. Ukrajina +2:36,9 (0+8),

9. Kanada +2:57,4 (1+10),

10. Slovinsko +3:26,0 (0+8), ... 12. SLOVENSKO (Michal ŠÍMA, Tomáš HASILLA, Šimon BARTKO, Matej BALOGA) +3:32,3 (0+10)



celkové hodnotenie SP štafety mužov (4 z 6 pretekov):

1. Nórsko 222 bodov,

3. Francúzsko 192,

3. Nemecko 179,

4. Rusko 177,

5. Švédsko 176,

6. Taliansko 162, ... 15. SR 103

Anterselva 23. januára (TASR) - Francúzski biatlonisti zvíťazili v sobotnej štafete mužov Svetového pohára v talianskej Anterselve. Kvarteto Antonin Guigonnat, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthiex a Emilien Jacuelin zdolali Nórov o 0,8 sekundy. Tretie bolo Rusko s odstupom 50,8 sekundy. Slováci v zložení Michal Šima, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Matej Baloga obsadili 12. miesto a o jednu priečku vylepšili tohtosezónne maximum, keď 15. januára v Oberhofe skončili na 13. pozícii.Na čele hodnotenia SP sú stále Nóri s 222 bodmi. Na druhé miesto sa posunuli Francúzi (192 b) a tretí sú Nemci, ktorí majú na konte 179 bodov. Švédi boli pred sobotnými pretekmi druhí, ale preteky v Anterselve im vôbec nevyšli. "Vybuchli" najmä na strelnici, keď museli absolvovať tri trestné kolá a šestnásťkrát dobíjali. Napokon skončili až na 15. mieste a v klasifikácii Svetového pohára sú piati so 176 bodmi. Slováci sa posunuli o jednu pozíciu na 15. priečku (103 b).Ako prvý vybehol na trať Šima a pred ležkou bol šestnásty, úvodnú položku zvládol s jedným dobíjaním. Pretekári sa držali spolu, Šima figuroval štrnásty, na stojke mal šancu posunúť sa, ale musel použiť dva náhradné náboje. Napriek tomu si udržal pozíciu a štafetu odovzdal Hasillovi s mankom 45 sekúnd. Ten začal dobre, na ležke bol stopercentný a posunul sa na jedenáste miesto. Hoci klesol o jednu priečku, stojka mu vyšla relatívne dobre, minul iba posledný terč a musel dobiť. V behu síce narástla jeho strata na 1:33 minúty, ale Bartka pustil na trať na dvanástom mieste.Aj Bartko nadviazal na dobré výkony na strelnici a prvú položku "vybavil" za 28 sekúnd. Bartko si držal dobré tempo aj v bežeckej časti a posunul sa a na stojku pribehol jedenásty. Prvé dva terče minul a netrafil ani prvú opravu, no napokon to zvládol bez trestného kola. Posledné kolo zvládol excelentne a štafetu odovzdal tesne za desiatym Kanaďanom. Finišman Baloga zvládol ležku s jednou opravou a zo štadióna odchádzal stále jedenásty. Hoci v behu stratil tempo, zvládol stojku s jediným dobíjaním a v závere bojoval o prvú desiatku, napokon ho však predbehol aj Švajčiar a Baloga dobehol dvanásty.