Šprint v Oberhofe vyhrala Eckhoffová, Ivona Fialková na 28. mieste

Šprint žien na 7,5 km:



1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 23:54,0 m

2. Hanna Öbergová (Švéd.) +29,6 s.

3. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +40,2

4. Julia Simonová (Fr.) +44.3 s.

5. Marte Olsbuová-Roiselandová (Nór.) +52,6

6. Jevgenija Pavlovová (Rus.) +59,1

7. Markéta Davidová (ČR) +59,7

8. Elena Kručinkinová (Biel.) 1:00,1 m

9. Justine Braisazová Bouchardová +1:00,9 m

10. Anais Chevalierová Bouchetová (obe Fr.) +1:09,9

...

28. Ivona FIALKOVÁ +1:44,4,

...

74. Paulína FIALKOVÁ 3:24,9

...

104. Veronika MACHYNIAKOVÁ (všetky SR) +8:49,4



Celkové poradie SP po 10 z 26 pretekov:



1. Roiselandová 455

2. Öbergová 432

3. Eckhoffová 406

4. E. Öbergová 351

5. Dzinara Alimbekavaová (Biel) 330

6. Franziska Preussová (Nem.) 324

....

68. I. FIALKOVÁ (SR) 13



Celkové poradie SP v šprinte po 5 z 10 pretekov:



1. Roiselandová 228

2. H. Öbergová 234

3. Eckhoffová 208

4. Preussová 161

5. E. Öbergová (Švéd.) 152

6. Chevalierová Bouchetová 150

...

62. I. FIALKOVÁ (SR) 13

Oberhof 8. januára (TASR) – Slovenská biatlonistka Ivona Fialková získala prvé body do Svetového pohára v tejto sezóne. V piatkovom šprinte 5. kola v nemeckom Oberhofe obsadila 28. priečku a predstaví sa aj v sobotňajších stíhacích pretekoch. Triumfovala nórska biatlonistka Tiril Eckhoffová, druhá finišovala Švédka Hanna Öbergová (+29,6 s) a tretia skončila Rakúšanka Lisa Theresa Hauserová (+40,2).V nemeckom stredisku sa v 104-člennom štartovom poli predstavili celkovo tri Slovenky. Paulína Fialková minula až tri terče a finišovala na 74. pozícii so stratou 3:24,0 min.povedala Paulína Fialková pre RTVS.Jej sestra Ivona minula iba raz v stoji a po solídnom bežeckom výkone sa po prvý raz v sezóne tešila z účasti v prvej tridsiatke.uviedla po pretekoch.Tretia Slovenka na štarte Veronika Machyniaková obsadila poslednú priečku, keď sa jej vôbec nedarilo v streľbe. Celkovo minula až šesťkrát a na víťazku nabrala stratu 8:49,4 min.Eckhoffová zopakovala triumf v šprinte z polovice decembra z rakúskeho Hochfilzenu. V ideálnom počasí strieľala presne v stoji aj v ľahu a kvalitným behom si vybojovala už sedemnásty individuálny triumf vo Svetovom pohári. Ani Öbergová na strelnici neurobila žiadnu chybu, no bežala o čosi pomalšie a na víťazku stratila tridsať sekúnd. Hauserová urobila jednu streleckú chybu.