Šprint v Ruhpoldingu vyhrala E. Öbergová pred Röiselandovou

šprint žien na 7,5 km:

1. Elvira Öbergová (Švéd.) 19:45,2 min (0),

2. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +21,6 s (0),

3. Dorothea Wiererová (Tal.) +29,7 (0),

4. Dzinara Alimbekavová (Biel.) +30,2 (0),

5. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +40,0 (1),

6. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +42,1 (0),

7. Anais Bescondová (Fr.) +48,2 (0),

8. Svetlana Mironovová (Rus.) +50,9 (0),

9. Linn Perssonová +55,9 (0) a Mona Brorssonová (obe Švéd.) +55,9 (1), ... 48. Ivona FIALKOVÁ +2:05,0 min (2), 77. Mária REMEŇOVÁ +2:50,6 (1), 90. Paulína FIALKOVÁ (všetky SR) +3:10,6 (4)





Ruhpolding 12. januára (TASR) - Švédska biatlonistka Elvira Öbergová triumfovala v stredajších rýchlostných pretekoch 6. kola Svetového pohára. V nemeckom Ruhpoldingu predviedla čistú streľbu a najrýchlejší beh a do cieľa prišla v čase 19:45,2 minúty. Pred líderkou celkového poradia SP Nórkou Marte Olsbuovou Röiselandovou mala náskok 21,6 s. Tretia skončila Talianka Dorothea Wiererová s mankom 29,7 s. Z trojice Sloveniek skončila najvyššie na 48. mieste Ivona Fialková.Dvadsaťdvaročná E. Öbergová dosiahla tretie individuálne víťazstvo v SP, tretie v prebiehajúcej sezóne a premiérové v šprinte. Mladšia zo švédskej sesterskej dvojice predvádzala od úvodu veľmi rýchly beh. Na ležku prišla s tesným náskok pred svojou sestrou Hannou, ktorá však minula jeden terč, i Röiselandovou. Vybielila všetkých päť terčov a do druhého kola vyrazila s náskokom päť sekúnd pred rovnako čistou Nórkou. Bez problémov zvládla aj druhú položku a osemsekundový náskok po streľbe zvýšila do cieľa na 21,6 s. Bez chyby zvládli streľbu aj tretia Wiererová, ktorá zdolala o pol sekundy štvrtú Bielorusku Dzinaru Alimbekavovú. Piata skončila s jednou chybou Justine Braisazová-Bouchetová (+40,0 s) a za ňou ďalšie štyri pretekárky s nulou.Prvú streľbu zvládli bez chyby aj obe sestry Fialkové, pokazili si to však na stojke. Paulína minula až štyri terče a obsadila 90. miesto so stratou 3:10,6 min, Ivona dva, s mankom 2:05,0 min skončila na 48. priečke a predstaví sa v nedeľňajšej stíhačke. Mária Remeňová finišovala s jednou chybou na stojke na 77. pozícii (+3:10,6 min).