Štafetu žien v Anterselve vyhrali Rusky, Slovenky získali 19. miesto

Svetový pohár v talianskej Anterselve:



štafeta žien:

1. Rusko (Jevgenija Pavlovová, Tatiana Akimovová, Svetlana Mironovová, Uliana Kajševová) 1:07:32,4 hod (0 trestných okruhov + 9 dobíjaní),

2. Nemecko (Vanessa Hinzová, Janina Hettichová, Denise Herrmannová, Franziska Preussová) +11,0 s (0+6),

3. Francúzsko (Anais Bescondová, Anais Chevalierová-Bouchetová, Justine Braisazová-Bouchetová, Julia Simonová) +21,2 (1+9),

4. Taliansko +40,5 (0+8),

5. Bielorusko +46,5 (0+14),

6. Nórsko +59,6 (1+12),

7. Švédsko +1:09,7 min. (3+5),

8. Ukrajina +1:09,9 (0+10),

9. Švajčiarsko +1:09,9 (1+11),

10. ČR +1:10,2 (0+10),... 19. SLOVENSKO (0+6) stiahnuté z trate.



Poradie štafiet (po 4 z 6 pretekov):

1. Nemecko 205 bodov,

2. Francúzsko 196,

3. Švédsko 192,... 19. SLOVENSKO 87

Anterselva 24. januára (TASR) - Biatlonistky Ruska sa tešili z víťazstva v nedeľňajších pretekoch štafiet Svetového pohára v talianskej Anterselve. Štvorica Jevgenija Pavlovová, Tatiana Akimovová, Svetlana Mironovová, Uliana Kajševová mala v cieli náskok pred druhými Nemkami 11 sekúnd. Tretie prišli do cieľa Francúzky s mankom 21,2 sekundy.Rusky sa vôbec premiérovo v sezóne dostali na stupeň víťazov a hneď z toho bola najvyššia pozícia. Na čelo pretekov sa dostali až po záverečnej streľbe, na ktorej sa zdržala finišmanka Nemiek Franziska Preussová. Nemky skončili druhé v identickej zostave, s ktorou v predchádzajúcich štafetových pretekoch v Oberhofe zvíťazili.Slovenské kvarteto Henrieta Horvátová, Júlia Machyniaková, Veronika Machyniaková, Aneta Smerčiaková obsadilo predposledné 19. miesto, keď ho organizátori stiahli pre veľkú stratu z trate ešte na treťom úseku. Mladé Slovenky nestačili na súperky od úvodu bežecky. Horvátová na prvom úseku na strelnici dobíjala iba dvakrát, no odovzdala v úplnom závere štartovného poľa s odstupom viac ako dva a pol minúty. Ani Júlia Machyniaková nemusela ísť na trestný okruh, dobíjala trikrát, no jej manko bolo pri druhej odovzdávke na 20. mieste už 4:17 min. Veronika Machyniaková minula iba raz v stoji, no na druhú odovzdávku ju už organizátori nepustili. Vo výsledkovej listine Slovenky napokon predstihli iba Kórejskú republiku s piatimi trestnými okruhmi.