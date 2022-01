FOTO: Štafety v Ruhpoldingu vyhrali Francúzky

Francúzske biatlonistky v zložení Kvarteto Anais Chevalierová-Bouchetová, Chloe Chevalierová, Justine Braisazová-Bouchetová a Julie Simonová sa tešia z víťazstva v ženskej štafete na 4x6 km v 6. kole Svetového pohára v biatlone 14. januára 2022 v nemeckom Ruhpoldingu. Foto: TASR/DPA

Francúzska biatlonistka Julia Simonová sa teší z víťazstva v ženskej štafete na 4x6 km v 6. kole Svetového pohára v biatlone 14. januára 2022 v nemeckom Ruhpoldingu. Foto: TASR/DPA

Ruhpolding 14. januára (TASR) - Francúzske biatlonistky zvíťazili v piatkovej štafete 6. kola Svetového pohára. Kvarteto Anais Chevalierová-Bouchetová, Chloe Chevalierová, Justine Braisazová-Bouchetová a Julie Simonová triumfovalo v nemeckom Ruhpoldingu časom 1:10:50,0 h. Druhé finišovali Švédky so stratou 35,1 s a tretie boli Rusky s mankom 1:12,2 min. Slovenky v zložení Ivona Fialková, Paulína Fialková, Júlia Machyniaková a Mária Remeňová prišli do cieľa na 17. priečke s mankom 5:11,9 minúty.Francúzky sa od začiatku držali medzi najlepšími. V úvode išlo viacero štafiet pokope a boj o popredné umiestnenia sa začal vyjasňovať až v druhej polovici pretekov. Na tretí úsek vyštartovali Bielorusky, Talianky, Francúzsky a Švédky v rozpätí 3,9 sekundy. Piate Nórky strácali ďalších 12 sekúnd. Z kvarteta na čele išla najlepšie Justine Braisazová-Bouchetová, ktorá si po druhej položke vytvorila náskok pred Jelenou Kručinkinovou a Monou Brorssonovou, Talianka Comolová už výraznejšie strácala. Braisazová-Bouchetová v behu svoj náskok ešte zvýšila a Julie Simonovej odovzdala štafetu 13 sekúnd pred Švédkami. Francúzska "finišmanka" svoju pozíciu zvládla a do cieľa prišla s pohodlným náskokom 35,1 sekundy. Druhé skončili Švédky a tretie miesto nakoniec získali ruské reprezentantky, ktoré využili zaváhania súperiek a na záverečnom úseku sa posunuli o štyri priečky.Slovensko nasadilo na prvú polovicu sestry Fianlkové, no Ivone úvodná časť vôbec nevyšla, keď musela na ležke dvakrát dobíjať a prepadla a na predposledné 22. miesto. Na stojke išla dokonca na trestné kolo a svojej sestre odovzdala štafetu s mankom 1:32,8 na vedúce Nórsko. Paulína Fialková predviedla na svojom úseku dobrý výkon, potrebovala len jeden náhradný náboj a poskočila na 16. miesto. Júlia Machyniaková sa zasekla na stojke, kde potrebovala trikrát dobiť a Márii Remeňovej odovzdala štafetu na 17. pozícii. Tá ju udržala až do konca. V prvej štafete prebiehajúcej sezóny v Hochfilzene skončili Slovenky na 16. mieste. Predtým v Östersundu neštartovali pre zdravotné problémy I. Fialkovej.