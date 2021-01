Stíhačku v Oberhofe ovládli Nórski biatlonisti, triumfoval H. Laegreid

Oberhof 9. januára (TASR) - Sobotňajšie stíhacie preteky 5. kola Svetového pohára biatlonistov v nemeckom Oberhofe sa skončili triumfom Nórov, víťazstvo získal Sturla Holm Laegreid. Ten tak napodobnil triumf zo 4. kola v rakúskom Hochfilzene.



Na druhé miesto odsunul krajana Johannesa Daleho (+15,6 s), tretí finišoval so stratou 25,4 s Tarjei Bö. Laegreid urobil v náročných podmienkach s horšou viditeľnosťou a hlbokým snehom len dve chyby na strelnici a solídnym behom si otvoril cestu k víťazstvu. Dokázal využiť strelecké zaváhania súperov a v tejto sezóne aj kariére získal štvrtý triumf v SP.



Víťaz piatkového šprintu a líder SP Johannes Thingnes Bö mal na štarte na prenasledovateľov náskok 11 sekúnd, no na každej ležke raz netrafil a postupne sa prepadol napriek výbornému behu. Na prvej stojke prišiel jeho strelecký kolaps a štyri chyby mu vzali šancu zabojovať o 51. individuálny triumf v SP. Jednu chybu pridal aj na záverečnej stojke. Jeho brat Tarjei pokazil záverečnú položku, na ktorú prišiel ako prvý, keď nesklopil tri terče.



Slováci do stíhačky nepostúpili.