Triumf Fillona Mailleta, Fourcade si udržal žltý i červený dres

Svetový pohár v biatlone - 6. kolo v slovinskej Pokljuke:



Preteky s hromadným štartom (15 km):

1. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 36:21,5 min. (1 trestné kolo)

2. Benedikt Doll (Nem.) +10,0 s (1)

3. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 10,3 (2)

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) +10,6 (1)

5. Martin Fourcade (Fr.) 10,8 (1)

6. Erlend Bjöntegaard (Nór.) 21,4 (2)

7. Johannes Dale (Nór.) +39,8 (2)

8. Simon Eder (Rak.) +42,8 (0)

9. Tarjei Bö (Nór.) +43,5 (2)

10. Lukas Hofer (Tal. ) +1:05,4 (2)



Poradie v SP (po 13 z 24 pretekov):

1. Fourcade 601

2. Fillon Maillet 532

3. J. Thingnes Bö 482

4. Simon Desthieux (Fr.) 479

5. Tarjei Bö (Nór.) 461

6. Alexander Loginow (Rus.) 436

...

80. Martin OTČENÁŠ 2



Poradie v pretekoch s hromadným štartom (po 3 z 6 pretkov):

1. Fourcade 140 bodov

2. Fillon Maillet 128

3. Arnd Peiffer (Nem.) 118

4. Dale 117

5. J. T. Bö 108

6. Simon Desthieux (Fr.) 103

Pokljuka 26. januára (TASR) - Francúz Quentin Fillon Maillet zvíťazil v nedeľňajších hromadných pretekoch v rámci 6. kola Svetového pohára v slovinskej Pokljuke. V cieli mal náskok presne desať sekúnd pred Nemcom Benediktom Dollom a 10,3 sekundy pred Nórom Johannesom Thingnesom Böom.V ideálnych poveternostných podmienkach sa na strelnici biatlonisti dopúšťali iba malého množstva chýb. Z favoritov na prvej položke v ľahu minul raz Johannes Thingnes Bö a tempo pretekov začali udávať Francúzi, na čele sa ocitli Fourcade, Fillon Maillet a Simon Desthieux. Bö však ukázal, že ani súťažná prestávka, ktorú v úvode roka absolvoval z rodinných dôvodov, neoslabila jeho bežeckú formu a po druhej streľbe sa na tiež bezchybného Fourcada začal doťahovať.Na prvej stojke líder celkového poradia SP i disciplíny Fourcade minul jedenkrát a prenechal vedúcu priečku Johannesovi Böovi. Tomu robil spoločnosť už iba krajan Vetle Christiansen.Obaja vedúci Nóri na poslednej položke urobili po jednej chybe a pustili do čela opäť Francúzov. Na čele odchádzal ako prvý zo strelnice Fillon Maillet so 7-sekundovým náskokom pred Fourcadom, ktorý tiež neminul. Lenže líder seriálu na záverečnom okruhu nepredviedol kvalitný beh a predbehli ho traja súperi, vrátane jeho najväčšieho konkurenta v boji o krištáľový glóbus Johannes Bö, ktorý zlikvidoval desaťsekundovú stratu, ktorú na neho mal po štvrtej streľbe.Žiaden slovenský biatlonista sa do pretekov s hromadným štartom nekvalifikoval.Martin Fourcade si udržal vedúcu pozíciu v klasifikácii celkového poradia SP i v disciplíne hromadný štart. V súboji o veľký glóbus má pred Fillonom Mailletom náskok 69 bodov a pred Böom 119.