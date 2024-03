Triumf Tandrevoldovej, Vittozziová má malý glóbus, 22. Z. Remeňová

výsledky vytrvalostných pretekov žien na 15 km na SP v Holmenkollene:



1. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) 44:13,1 min (1 tr. okr.), 2. Elvira Öbergová (Švéd.) +28,8 s (2), 3. Ida Lienová (Nór.) +32,0 (1), 4. Lisa Vittozziová (Tal.) +51,2 (2), 5. Tereza Voborníková (ČR) +1:08,6 min (1), 6. Vanessa Voigtová (Nem.) +1:19,5 (1), 7. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +1:25,7 (3), 8. Sophie Chauveauová (Fr.) +1:42,8 (3), 9. Anna Magnussonová (Švéd.) +1:48,8 (2), 10. Markéta Davidová (ČR) +2:01,9 (3), ..., 22. Zuzana REMEŇOVÁ +2:56,7 (1), 77. Mária REMEŇOVÁ (obe SR) +8:49,5 (6)



celkové poradie SP (po 15 z 21 pretekov): 1. Tandrevoldová 809 b., 2. Braisazová-Bouchetová 725, 3. Vittozziová 721, 4. Julia Simonová (Fr.) 687, 5. Öbergová 677, 6. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 618 ,..., 63. Ema KAPUSTOVÁ 31, 70. Z. REMEŇOVÁ (obe SR) 19



konečné poradie vo vytrvalostných pretekoch (po 3 súťažiach): 1. Vittozziová 165 b., 2. Tandrevoldová 155, 3. Voigtová 150, 4. Lena Häckiová-Grossová (Švaj.) 122, 5. Simonová 110, 6. Franziska Preussová (Nem.) 109, ..., 48. Z. REMEŇOVÁ 19



Holmenkollen 1. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Zuzana Remeňová si v piatok pripísala prvé body do hodnotenia Svetového pohára v kariére. Vo vytrvalostných pretekoch na 15 km v nórskom Holmenkollene urobila iba jednu streleckú chybu a obsadila 22. miesto. Na domácej trati vyhrala Ingrid Landmark Tandrevoldová a upevnila si post líderky Svetového pohára. Štvrtá skončila Lisa Vittozziová z Talianska a obhájila tak malý krištáľový glóbus za vytrvalostné preteky. Získala ho tretíkrát v kariére (2019, 2023, 2024).Tandrevoldová po nevydarenom svetovom šampionáte v českom Novom Meste na Morave, kde získali iba striebro a bronz v mixe, našla opäť formu. Dosiahla tretí triumf v prebiehajúcej sezóne SP, štvrté v kariére. Na čelo pretekov sa dostala po tretej streľbe a hoci na poslednej položke potom urobila svoju jedinú chybu na strelnici, víťazstvo si s prehľadom udržala. V cieli mala náskok 28,8 s pred Elvirou Öbergovou zo Švédska (2 tr. min.) a krajankou Idou Lienovou (+32,0, 1 tr. min.). Vittozziovej stačilo štvrté miesto, aby v hodnotení disciplíny predbehla dovtedajšiu líderku Lenu Häckiovú-Grossovú zo Švajčiarska. Do elitnej desiatky sa dostali dve Češky - piata Tereza Voborníková a desiata Markéta Davidová.Zuzana Remeňová v piatok parádne strieľala a predviedla aj veľmi dobrý beh a dosiahla tak svoje doterajšie maximum v kariére. Z dvadsiatich terčíkov nesklopila jediný na druhej položke, keď jej v stoji ušla štvrtá rana. Za 22. miesto získala do hodnotenia prestížneho seriálu premiérových 19 bodov. Na Tandrevoldovú mala v cieli manko 2:56,7 min. Jej krajanka Mária Remeňová skončila so šiestimi trestnými minútami na 77. mieste so stratou 8:49,5 min na víťazku.Vytrvalostné preteky žien sa mali ísť pôvodne už vo štvrtok, ale pre nepriaznivé počasie ich organizátori presunuli na piatok. Súťaž sa začala s polhodinovým oneskorením pre hmlu v nórskom stredisku.