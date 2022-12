V Hochfilzene triumfovali Nóri pred štafetami Švédska a Nemecka

Hochfilzen 10. decembra (TASR) - Nórski biatlonisti zvíťazili v sobotňajšej štafete Svetového pohára. Kvarteto Sturla Holm Lägreid, Filip Fjeld Andersen, Johannes Thingnes Bö a Vetle Sjaastad Christiansen dosiahlo v rakúskom Hochfilzene čas 1:18:02,6 min. Druhé miesto obsadili so stratou 20,0 sekundy Švédi a tretí skončili Nemci (+28,6).



Nóri stratili vedenia iba po druhej streľbe Andersena, ktorý odovzdal štafetu na treťom mieste so stratou 5,5 sekundy na vedúcich Talianov. Bö opäť viedol už na prvom medzičase a Christiansen začínal s náskokom 1:06,3 min pred Francúzmi. Takmer ho však stratil, keď pri záverečnej streľbe minul všetky náhradné náboje a musel absolvovať trestný okruh. "Je pre mňa náročné začínať s veľkým náskokom, čím je vyšší, tým viac to môžete pokaziť. Odštartoval som zle a nevyšla mi ani streľba, musím sa naučiť tieto situácie zvládať," priznal po pretekoch Christiansen pre televíziu Eurosport.