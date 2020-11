Wiererová vo vytrvalostných pretekoch tesne zdolala Herrmannovú

Kontiolahti 28. novembra (TASR) – Dvojnásobná obhajkyňa veľkého glóbusu Dorothea Wiererová z Talianska odštartovala novú sezónu biatlonového Svetového pohára víťazne. V sobotných vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov vo fínskom Kontiolahti triumfovala časom 44:00,9 minúty, keď o osem desatín sekundy zdolala Nemku Denise Herrmannovú.



Tretia bola Švédka Johanna Skottheimová, ktorá zaostala o 24,1 s. Henrieta Horvátová obsadila 72. priečku (+6:40,2), druhá slovenská reprezentantka na štarte Veronika Machyniaková skončila na 74. mieste (+6:45,3).



Wiererová sa vydala na trať so štartovým číslom 23 a v žltom drese, ten si udržala aj po úvodnej súťaži tejto zimy predovšetkým zásluhou bezchybnej streľby. Po záverečnej položke mala pred Herrmannovou, ktorá sa svojej jedinej streleckej chyby dopustila hneď na prvej položke, vyše pol minútový náskok, na poslednom bežeckom okruhu ho takmer celý stratila, no na čele sa tesne udržala až do cieľa. Vo veku 30 rokov slávila dvanáste víťazstvo na podujatiach SP.



Všetkých dvadsať terčov sklopila takisto Skottheimová, celkovo sa Švédkam darilo, v elitnej desiatke sa umiestnili až štyri reprezentantky tejto krajiny.



Slovenky nebodovali, hoci Machyniaková sa vyznamenala na strelnici, keď ako jedna z deviatich biatlonistiek v 102-člennom štartovom poli neminula ani raz. O lepší výsledok ju však pripravil bežecký výkon, vo výsledkovej listine ju predstihla aj Horvátová, ktorá spravila jednu chybu na štvrtej položke.