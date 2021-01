Šprint 1. kola Pohára IBU vyhrala Akimovová, Z. Remeňová skončila 37.

šprint žien na 7,5 km:

1. Tatiana Akimovová 22:30,7 min (1 tr. okruh),

2. Valerija Vasnetcovová +9,8 s (2),

3. Anastasia Ševčenková (všetky Rus.) +23,0 (1), ...

37. Zuzana REMEŇOVÁ +1:39,1 (0),

72. Ema KAPUSTOVÁ +2:34,0 (0),

95. Mária REMEŇOVÁ +3:34,2 (3),

98. Lucia MICHALIČKOVÁ (všetky SR) +3:45,8 (4)

šprint mužov na 10 km:

1. Aleksander Fjeld Andersen 24:58,1 min (0),

2. Filip Fjeld Andersen +11,9 s (1),

3. Sivert Bakken (všetci Nór.) +18,8 (1),

... 50. Tomáš SKLENÁRIK +2:20,3 (2),

58. Lukáš OTTINGER +2:34,6 (1),

115. Damián CESNEK +5:10,6 (3),

118. Peter GOLIAN (všetci SR) +5:10,6 (3)

Arber 14. januára (TASR) - Ruské biatlonistky ovládli rýchlostné preteky v rámci 1. kola Pohára IBU v nemeckom stredisku Arber, keď vo štvrtok obsadili prvé tri priečky. Mužské preteky sa stali korisťou Nórov, pričom na prvých dvoch miestach skončili bratia Aleksander a Filip Fjeld Andersenovci. Zo slovenských reprezentantov sa darilo najviac Zuzane Remeňovej, ktorá skončila na 37. mieste, Tomáš Sklenárik obsadil 50. priečku.Z víťazstva sa tešila Tatiana Akimovová, ktorá spravila jednu chybu na ležke a do cieľa prišla v čase 22:30,7 min. Druhá bola Valerija Vasnetcovová s mankom 9,8 s a dvoma nesklopenými terčmi, tretiu priečku obsadila Anastasia Ševčenková so stratou 23 s.Zuzana Remeňová predviedla na oboch položkách čistú streľbu, no zaostala bežecky a v cieli mala manko 1:39,1 min. Ema Kapustová strieľala taktiež bez chyby, ale so stratou 2:34,0 min obsadila až 72. miesto. Mária Remeňová skončila s tromi chybami na 95. priečke a ešte o tri nižšie bola Lucia Michaličková, ktorá nesklopila štyri terče.V pretekoch mužov bolo rovnako jednofarebné pódium. Starší z bratskej dvojice, dvadsaťtriročný Aleksander Fjeld Andersen predviedol čistú streľbu na oboch položkách a v cieli mal čas 24:58,1 min. Jeho o dva roky mladší brat Filip spravil jednu chybu na stojke a zaostal o 11,9 sekundy. Nórsky triumf podčiarkol tretí Sivert Bakken, ktorý mal s jednou chybou na stojke manko 18,8 s.Na štarte sa predstavilo aj kvarteto Slovákov. Sklenárik nesklopil na každej položke jeden terč a so stratou 2:20,3 min obsadil 50. miesto. O osem priečok nižšie skončil s jednou chybou na ležke Lukáš Ottinger (+2:34,6 min), Damián Cesnek finišoval na 115. mieste a Peter Golian obsadil 118. pozíciu.