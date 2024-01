Biatlon: Šprint v Ruhpoldingu vyhral Nór Christiansen, Sklenárik 100.

1. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) 22:27,2 min (0 trestných okruhov), 2. Tommaso Giacomel (Tal.) +16,9 s (1), 3. Tarjei Bö (Nór.) +20,1 (0), 4. Emilien Jacquelin (Fr.) +20,9 (0), 5. Johannes Dale (Nór.) +23,0 (2), 6. Justus Strelow (Nem.) +33,8 (1), 7. Sebastian Stalder +39,4 (0), 8. Niklas Hartweg (obaja Švajč.) +41,8 (1), 9. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +43,6 (1), 10. Sturla Holm Lägreid (Nór.) +44,0 (1), ..., 100. Tomáš SKLENÁRIK (SR) +3:55,7 min (4)

1. J. T. Bö 611, 2. T. Bö 557, 3. Johannes Dale (Nór.) 499, 4. Endre Strömsheim (Nór.) 495, 5. Lägreid 482, 6. Benedikt Doll (Nem.) 427

1. T. Bö 288, 2. Doll 269, 3. Lägreid 252, 4. Philipp Nawrath (Nem.) 214, 5. J. T. Bö 210, 6. Dale 189

Ruhpolding 13. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Vetle Sjaastad Christiansen sa stal víťazom nedeľného šprintu Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. Na strelnici sa ani raz nepomýlil a zdolal o 16,9 sekundy Taliana Tommasa Giacomela, ktorý si pripísal jednu chybu. Tretí skončil s mankom 20,1 s Nór Tarjei Bö s bezchybným výkonom.Jediný Slovák v štartovom poli Tomáš Sklenárik minul celkovo štyri terče, tri v ľahu a jeden v stoji. V cieli mu patrilo 100. miesto s mankom 3:55,7 min. Do nedeľných stíhacích pretekov sa tak neprebojoval.Tridsaťjedenročný Christiansen si pripísal prvý triumf v sezóne a piaty celkovo vo Svetovom pohári. Na predchádzajúcom podujatí v Oberhofe sa pritom do nórskej nominácie vôbec nedostal. Na najvyšší stupienok v šprinte vystúpil prvýkrát od sezóny 2018/19, keď sa mu to podarilo v Soldier Hollow. V minulej sezóne Christiansen zvíťazil iba raz a to v pretekoch s hromadným štartom v Östersunde. "" tešil sa Christiansen, ktorého citoval web biathlonworld.com.Líder priebežnej klasifikácie Johannes Thingnes Bö z Nórska minul na streľbe raz a do cieľa prišiel na deviatej priečke s odstupom 43,6 s. Naďalej si však udržal vedúcu pozíciu v celkovom poradí, keď nazbieral celkovo 611 bodov. Jeho brat Tarjei na neho znížil stratu, na konte má 557 bodov.Držiteľ červeného dresu pre najlepšieho šprintéra sezóny Nemec Benedikt Doll nesklopil dva terče na strelnici a obsadil 19. priečku (+1:04,2). Do čela boja o malý krištáľový glóbus sa tak posunul Tarjei Bö o 19 bodov pred Nemca.