Tarjei Bö vyhral pred bratom Johannesom, Bartko obsadil 53. pozíciu

8. kolo SP Nové Město na Moravě:



stíhacie preteky mužov na 12,5 km:



1. Tarjei Bö 28:17,3 min (1 tr. kôl),

2. Johannes Thingnes Bö (obaja Nór.) +8,2 s (2),

3. Simon Desthieux (Fr.) +11,5 (2),

4. Jakov Fak (Slovin.) +12,8 (0), 5. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +13,4 (2), 6. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +13,5 (2), 7. Emilien Jacquelin (Fr.) +14,8 (1), 8. Benedikt Doll (Nem.) +15,5 (2), 9. Dmytro Pidručnyj (Ukr.) +29,5 (0), 10. Arnd Peiffer (Nem.) +37,2 (3), ... 53. Šimon BARTKO (SR) +3:59,0 (6)



celkové poradie SP (21 z 26):



1. J. T. Bö 955 b,

2. Laegreid 922,

3. T. Bö 763,

4. Fillon Maillet 752, 5. Johannes Dale 749, 6. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 700, ... 64. Michal ŠIMA (SR) 28, 95. BARTKO 1



poradie SP v stíhacích pretekoch (6 z 8):



1. Laegreid 279 b,

2. J. T. Bö 275,

3. Jacquelin 266,

4. T. Bö 236,

5. Samuelsson 234,

6. Dale 208

Nové Město na Moravě 7. marca (TASR) - Nedeľňajšie stíhacie preteky mužov na 12,5 km v rámci 8. kola Svetového pohára sa skončili nórskym bratským double. V Novom Měste na Moravě sa z víťazstva tešil Tarjei Bö s náskokom 8,2 sekundy pred mladším bratom Johannesom Thingnesom. Tretí skončil víťaz šprintu Simon Desthieux z Francúzska (+11.5 s). Slovák Šimon Bartko obsadil so šiestimi chybami 53. pozíciu.Desthieux sa udržal na prvej priečke po úvodnej streľbe, bez chyby išli aj Nemci Arnd Peiffer a Benedikt Doll. Druhý z rýchlostných pretekov Sebastian Samuelsson minul jeden terč rovnako ako Nóri Sturla Holm Laegreid a Tarjei Bö, využili to "čistí" Émilien Jacquelin a Jakov Fak, ktorí sa posunuli dopredu. Johannes Thingnes Bö musel na dve trestné kolá a nabral minútovú stratu. Po druhej ležke sa na čele sformovala štvorica T. Bö, Peiffer, Jacquelin a Doll, s menším mankom pokračoval Fak. Desthieux musel ísť na dve trestné kolá. Líder celkového poradia SP J. T. Bö už mieril presne a svoju stratu stiahol na 34 sekúnd. Dopredu sa tlačil Desthieux. Aj tretiu streľbu zvládli bezchybne z ašpirantov na víťazstvo len Jacquelin a Fak, medzi nimi bol s jednou chybou T. Bö. Jeho mladší brat stiahol manko na 23 sekúnd a po tretej nule na záverečnej položke už len na 13 s, čo ho radilo na priebežné štvrté miesto, no s lepšou bežeckou formou ako majú jeho súperi. Na čele bol starší z bratskej dvojice Tarjei, ktorý si už nedal vziať víťazstvo. J. T. Bö jednoznačne vyhral súboj o striebro, tretie miesto nakoniec získal Desthieux, štvrtý bok Fak.Jediný slovenský zástupca Bartko musel ísť už po prvej položke na dve trestné kolá a prepadol sa zo 40. miesta na štarte na 53. priečku. Na druhej ležke pridal ďalšie dve chyby a po jednej aj na oboch stojkách. Nakoniec z toho bolo 53. miesto s mankom 3:59,0 minúty na víťaza.