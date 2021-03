Biatlon: Švédky triumfovali v štafetách a získali glóbu, Slovenky 14.

Nové Město na Moravě 4. marca (TASR) - Švédske biatlonistky triumfovali v štafetách v rámci 8. kola Svetového pohára v Novom Měste na Moravě a získali malý glóbus v tejto disciplíne. Mona Brorssonová, Hanna Öbergová, Linn Perssonová a Elvira Öbergová zvládli štvrtkové preteky bez trestného kola so šiestimi dobíjaniami a do cieľa prišli v čase 1:03:26,6 h. Druhé finišovali Bielorusky a tretie boli Francúzky. Slovenky v zložení Ivona Fialková, Paulína Fialková, Mária Remeňová a Veronika Machyniaková obsadili 14. miesto, čo je ich najlepší výsledok v sezóne.



V úvode sa na čele striedalo viacero krajín, na prvej výmene však už išla ako prvá Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová a za ňou sa s miernym odstupom zaradili Švajčiarsko, Ukrajina, Rakúsko, Francúzsko, USA a Bielorusko. Po prvom úseku zaostávali Švédky, Talianky, Nemky i Slovenky, keďže Ivona Fialková potrebovala na oboch položkách náhradné náboje, no trestnému kolu sa vyhla. Nórky nasadili na druhý úsek Tiril Eckhoffovú, ktorá len raz dobíjala a Idu Lienovú vyslala na trať s jedenásťsekundovým náskokom pred Francúzkou Chloe Chevalierovou. Tretia bola Ukrajina, za ňou nasledovali Bielorusko, Švédsko, USA a dopredu sa drali aj Talianky. Paulína Fialková potrebovala štyri náhradné náboje a debutantke v SP Márii Remeňovej odovzdala na 16. mieste.



Lienová si po prvej streľbe vypracovala náskok vyše 30 s, no na stojke ho premrhala a dokonca musela ísť na trestné kolo. Na čelo sa tak dostala Švédka Linn Perssonová so šesťsekundovým náskokom pred Taliankou Lisou Vittozziovou. Na medailových pozíciách sa prekvapujúco stále držali Američanky na treťom úseku s Clare Eganovou. Remeňová potrebovala na ležke všetky tri náhradné náboje, na stojke jeden, ale udržala 16. miesto.



Švédky mali na záverečnom úseku Elviru Öbergovú, Talianky Michelu Carrarovú, USA Deedru Irwinovú a Bielorusko Elenu Kručinkinovú. Piata Nórka Marte Olsbuová Röiselandová mala manko 36 sekúnd. Po prvej streľbe sa poradie nemenilo, na záverečnú stojku prišla ako prvá Öbergová, no potrebovala dva náhradné náboje a zo strelnice vybehla s pársekundovou stratou na Kručinkinovú. Za nimi bola polminútová diera a o tretie miesto sa bilo päť štafiet. Z dvojice na čele mala vo finiši lepšie nohy E. Öbergová a Švédky tak triumfovali v záverečnej štafete tejto sezóny. Tretiu priečku nakoniec získali Francúzky. Veronika Machyniaková dobíjala dvakrát na ležke i stojke a do cieľa prišla na 14. mieste, čo je najlepší výsledok slovenskej štafety v prebiehajúcej sezóne.