Slovenský zväzu biatlonu vkladá nádeje do mládeže

Banská Bystrica 30. novembra (TASR) - Víziou Slovenského zväzu biatlonu (SZB) v najbližších rokoch je podľa prezidenta Petra Vozára práca s mládežou a postavenie oboch štafiet na ZOH 2030. Podporuje ju aj trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová, ktorá v októbri ohlásila návrat do súťažného kolotoča.



Mladí biatlonisti vzbudzujú veľký potenciál, na uplynulých troch mládežníckych svetových šampionátoch vybojovali šesť medailí, čo sa Slovensku doteraz nepodarilo. "Náš hlavný cieľ je postaviť mužskú aj ženskú štafetu na olympijských hrách s aspoň jedným umiestnením do 10. miesta. Chceme pokračovať v maximálnej podpore mládeže, na ktorú vyčleňujeme čoraz viac financií. Za posledné tri roky máme šesť medailí z juniorských MS, čo sa v 30-ročnej histórii slovenského biatlonu nestalo," zdôraznil Vozár na štvrtkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.







Slovensko bude od 24. do 28. januára 2024 hostiť ME, šampionát sa začne vytrvalostnými pretekmi mužov a skončí miešanou štafetou. Podľa Vozára môže do Osrblia pricestovať až 30 krajín, pričom konkrétne mená sa zrejme ukážu až pár dní pred začiatkom podujatia. Okrem Kuzminovej očakáva aj príchod ďalších významných svetových mien.



Najúspešnejšia slovenská biatlonistka sa od ukončenia kariéry v roku 2019 venovala prevažne práci s mládežou. Predstaviť sa má práve na januárových ME, návrat si chce podľa vlastných slov užiť. "Čo sa týka majstrovstiev Európy, dôležité pre mňa bude okrem výsledku aj to, čo so mnou preteky urobia. Či tam nenechám všetky sily a poviem si, že ďalej nevládzem. Ide mi o to, aby som naštartovala juniorov, zapôsobila na nich zvnútra a potom im mohla uhnúť a podporovať ich mimo trate," uviedla 39-ročná Kuzminová.



Po príprave sa cíti dobre: "Telo už neregeneruje tak rýchlo ako v prípade mladých športovcov, ale dôležité je, že funguje svalová pamäť a mám skúsenosti a prehľad. Veľmi veľa som sa tiež naučila pri práci s mládežou. Ak to mám zhodnotiť po štyroch mesiacoch, tak môj stav už je pokročilý. V príprave som veľa bežala a tempo som sa snažila nastaviť na maximum." Podľa pravidiel Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) musela ohlásiť štart po návrate pol roka vopred. Dôvodom je antidopingový systém, Kuzminová už úspešne absolvovala dve testovania.