Tréner biatlonistov Kasperovič dostal trest za porušenie karantény

Sofia 10. decembra (TASR) - Tréner bulharskej biatlonovej reprezentácie Alexander Kasperovič dostal trest za porušenie karanténnych opatrení počas Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. Médiá informovali o incidente už v sobotu, ale bez uvedenia totožnosti. Medzinárodná biatlonová únia (IBU) mu za previnenie zakázala účasť na všetkých podujatiach do konca januára, bulharská výprava musí navyše zaplatiť pokutu.



Kasperovič mal prísť do nepovoleného kontaktu s dvoma členmi z reprezentačného tímu, hoci tí boli v karanténe pre pozitívny výsledok testu na koronavírus. Bulhari avizovali, že sa proti trestu odvolajú.



Kasperovič sa porušením pravidiel zviditeľnil aj v minulosti, počas MS v Anterselve sa dostal do areálu na cudziu akreditáciu, aby sa stretol so svojím vtedajším zverencom Alexandrom Loginovom. Informoval o tom portál sport.cz.