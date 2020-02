Usťugov príde o zlato zo olympiády v Soči

Moskva 15. februára (TASR) – Bývalý ruský dvojnásobný olympijský šampión v biatlone Jevgenij Usťugov príde pre porušenie antidopingových pravidiel o zlatú medailu zo Soči 2014. V stanovisku to potvrdila Medzinárodná biatlonová únia (IBU), ktorá uviedla, že Usťugov užil látku na podporu rastu svalovej hmoty - ostirín.



V dôsledku toho anulujú všetky jeho výsledky od 27. augusta 2013 do konca sezóny 2013/2014. Rozhodnutie môže napadnúť na Športovom arbitrážnom súde v Lausanne.



Usťugov bol na ZOH 2014 členom zlatej štafety, o medailu tak príde celé družstvo. Vyšetrovať ho začali už v roku 2018 spoločne so Svetlanou Slepcovovou, Alexandrom Pečenkinom a Alexandrom Černyšovom, no neskôr ho očistili. Vo štvrtok sa objavila informácia, že prípad opäť otvorili.



"V sobotu ráno som dostal rozhodnutie IBU, no neprekvapilo ma, už som zvyknutý na ich protiprávne konanie, žijem s tým už šesť rokov. V skutočnosti nemajú žiadne argumenty ani svedkov. Moji priatelia mi 'pošepkali', že sú za tým Nemci, ale to je mi jedno.



Budem bojovať až do konca, už som sa obrátil na rakúske súdy a pokojne sa postavím aj pred iný. Budem žiadať verejný proces za účasti novinárov, aby som dokázal svoju pravdu," citovala Usťugova agentúra TASS.



V sobotu potrestali aj členku zlatej štafety zo ZOH 2010 Slepcovovú, ktorú dištancovali na dva roky a diskvalifikovali jej výsledky z rovnakého obdobia ako Usťugovovi. Pečenkina a Černyševa potrestali už skôr. Informoval o tom portál insidethegames.biz.