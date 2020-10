Usťugovov právnik o rozhodnutí CAS: Jednoducho smiešne

Lausanne 27. októbra (TASR) - Ruský biatlonista Jevgenij Usťugov príde o ďalšie dve olympijské medaily. V utorok o tom informovala Jednotka pre integritu biatlonu (BIU) na základe rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý mu udelil štvorročný trest za doping.



BIU uviedla, že Usťugov príde o zlatú medailu, ktorú získal v pretekoch s hromadným štartom na 15 kilometrov na zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouveri, a o bronz v štafete. Musí to ešte potvrdiť Medzinárodný olympijský výbor (MOV). V prípade, že sa rozhodne posunúť medailistov, striebro v "masse" by mal získať pôvodne bronzový Pavol Hurajt. Bývalý slovenský reprezentant by sa mal posunúť aj vo vytrvalostných pretekoch, v ktorých skončil pôvodne na piatom mieste a Usťugov bol štvrtý.



BIU ďalej uviedla, že CAS rozhodol o prípade Usťugova na základe krvných údajov zhromaždených v rámci programu biologických pasov na zisťovanie účinkov dopingu. Medzinárodná biatlonová únia (IBU) už anulovala všetky jeho výsledky od januára 2010 až do konca roka 2014. Informovala, že CAS mu uložil trest, pretože Usťugov, ktorý ukončil kariéru v roku 2014, dostal pomoc pri utajovaní jeho dopingových aktivít. "Mal výhodu ochrany a podpory pri umelom zvyšovaní výkonnosti vďaka dopingu a pri vyhýbaní sa jeho odhaleniu," píše sa vo vyhlásení.



Usťugov tvrdil, že má z genetických dôvodov vyššiu hladinu hemoglobínu. Jeho právnik uviedol pre agentúru TASS, že rozhodnutie súdu je "jednoducho smiešne." "Antidopingová komora CAS nemá žiadnu právomoc skúmať tento prípad, pretože Jevgenij nikdy neakceptoval existenciu kompetencií tejto inštitúcie," vyhlásil právny zástupca s tým, že premlčacia doba IBU pre dopingové prípady sa predĺžila z ôsmich na desať rokov len v roku 2019.



Pre tridsaťpäťročného Usťugova to bol už druhý trest za tento rok, vo februári prišiel o zlato zo ZOH 2014 v Soči, keďže sa v jeho vzorke našli steroidy. Proti verdiktu sa odvolal a momentálne o ňom rozhoduje CAS. Proti najnovšiemu rozhodnutiu sa môže odvolať do 21 dní. Informovala o tom agentúra AFP.