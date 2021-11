Biatlon: V Östersunde nórske double a úspešný debut 55. Sklenárika

1. Sturla Holm Laegreid 51:04,0 min (0), 2. Tarjei Bö (obaja Nór.) +59,2 s (2), 3. Simon Desthieux (Fr.) +1:00,6 min (2), 4. Scott Gow (Kan.) +1:26,8 (0), 5. Johannes Thingnes Bö 1:28,5 min (2), 6. Sivert Guttorm Bakken (obaja Nór.) 1:29,4 (0), 7. Eduard Latypov (Rus.) +1:36,5 (1), 8. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +2:07,1 (3), 9. Cukasa Kobonoki (Jap.) +2:24,9 (0), 10. Christian Gow (Kan.) +2:26,1 (1) ..., 55. Tomáš SKLENÁRIK +5:23,5 (1), 96. Michal ŠIMA +9:20,5 (6), 107. Matej BALOGA (všetci SR) +10:35,7 (6)

poradie v SP (po 1. súťaži): 1. Laegreid 60 b., 2. Tarjei Bö 54, 3. Desthieux 48, 4. S. Gow 43, 5. Johannes Thingnes Bö 40, 6. Bakken 38, 7. Latypov 36, 8. Fillon Maillet 34

Östersund 27. novembra (TASR) - Vytrvalostné preteky na 20 km vo švédskom Östersunde vyhral suverénnym spôsobom vďaka čistej streľbe nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid časom 51:04,0 minúty. Druhú priečku v sobotňajších úvodných mužských pretekoch novej sezóny Svetového pohára obsadil so stratou 59,2 sekundy jeho krajan Tarjei Bö. Tretí skončil Francúz Simon Desthieux (+1:00,6 min).Spomedzi troch Slovákov na štarte si najlepšie počínal Tomáš Sklenárik. Pri svojom debute v seriáli SP minul iba jediný z 20 terčov, pridal k tomu solídny bežecký výkon a obsadil 55. priečku (+5:23,5 min). Michal Šima bol 96. (+9:20,5), Matej Baloga 107. (+10:35,7).Laegreid sa na trať vydal so štartovým číslom 34, bežal dostatočne rýchlo a na strelnici podal fenomenálny výkon, keď sklopil všetkých 20 terčov na štyroch položkách. Pripísal si ôsmy individuálny úspech na podujatiach SP a celkovo jedenáste pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli. Vo švédskom stredisku sa už predtým tešil z triumfu v minulej sezóne, keď 20. marca vyhral stíhacie preteky." vyhlásil Laegreid.Okrem neho sa všetkých dvadsať terčov podarilo vybieliť zo 116-člennej štartovej listiny už iba trom biatlonistom a všetci sa zmestili do najlepšej desiatky. Skvelý výsledok sa podaril Japoncovi Cuaksovi Kobonokimu, neomylná muška ho "vyniesla" na 9. priečku. Životný úspech dosiahol štvrtý Kanaďan Scott Gow, k čomu mu výrazne pomohla čistá streľba.V nedeľu sa v Östersunde uskutočnia šprinty (11.00 ženy na 7,5 km, 13.45 muži na 10 km).