Biatlon: V šprinte na MS nórska medailová žatva, zlato pre J. T. Böa

MS v Oberhofe - šprint mužov na 10 km:



1. Johannes Thingnes Bö 23:21,7 min (1),

2. Tarjei Bö +14,8 s (0),

3. Sturla Holm Laegreid +39,9 s (1),

4. Johannes Dale (všetci Nór.) +43,6 (1),

5. Dmytro Pidručnyj (Ukr.) +53,4 (0),

6. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) +59,7 (1),

7. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) +1:02,4 (0),

8. Johannes Kühn (Nem.) +1:04,8 (1),

9. Quentin Fillon Maillet +1:08,9 (1),

10. Antonin Guigonnat (obaja Fr.) +1:09,0 (0), ...

34. Michal ŠIMA +2:29,2 (1),

93. Matej KAZÁR (obaja SR) +4:39,0 (2)



Oberhof 11. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö podľa predpokladov získal zlato v šprinte na 10 km na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. V sobotňajších pretekoch síce minul na ležke štvrtý terč, no v behu potvrdil svoju obrovskú dominanciu a vyhral časom 23:21,7 minúty. Radosť mu spravil aj starší brat Tarjei, ktorý trafil všetkých desať terčov a finišoval druhý s mankom 14,8 sekundy. Nórsku medailovú žatvu skompletizoval Sturla Holm Laegreid (+39,9 s), v prvej šestke skončilo päť reprezentantov tejto severskej krajiny. Slovák Michal Šima finišoval na 34. mieste so stratou 2:29,2 minúty.Johannes Thingnes Bö vyhral po všetkých piatich šprintoch vo Svetovom pohári v sezóne aj ten na majstrovstvách sveta a potvrdil, že v tomto ročníku nemá konkurenciu. V Oberhofe si pripísal druhé zlato po úspechu Nórov v mixe a na svetových šampionátoch ich nazbieral už štrnásť. Dvadsaťdeväťročný Nór odštartoval do náročných podmienok s premenlivým vetrom a v hmle z prvého miesta ako líder priebežného poradia i disciplíny a od úvodu to na trati dokazoval. Na ležke síce nesklopil štvrtý terč a musel si odkrútiť trestné kolo, no na trati ukazoval svoju výnimočnosť. Na stojke predviedol rýchlopaľbu, i keď s dvoma tesnými ranami, a uháňal do cieľa. V ňom mu namerali čas 23:21,7 min.povedal pre Českú televíziu.Z ostatných mu na trati nik nekonkuroval a jeho zlatú medailu ako tak ohrozovali len krajania. Tarjei Bö sklopil všetky terče a mal aj rýchly beh, no aj tak bol na trati až o 38,9 sekundy pomalší ako brat. O 2,4 s bežal rýchlejšie Johannes Dale, ale s jednou chybou na strelnici skončil štvrtý (+43,6 s) za bronzovým Laegreidom. Druhý muž celkového poradia SP mal síce v úvode lepší čas ako víťaz, keď bol na prvej položke bezchybný, no na stojke minul jeden terč a keď vyšiel zo strelnice strácal na Böa 6,7 sekundy. V cieli však už priepastných 39,9 sekundy, ktoré nabral v záverečnom kole. Ďalší Nór Vetle Sjstad Christiansen obsadil šieste miesto (+59,7 s/1 tr. kolo) a medzi päticusa dostal len Ukrajinec Dmytro Pidručnyj, ktorý sklopil všetky terče a stratil 53,4 sekundy.Na štarte boli aj dvaja slovenskí reprezentanti. Šima minul len jeden terč na ležke, finišoval na 34. mieste so stratou 2:29,2 minúty a predstaví sa aj v nedeľňajšej stíhačke. Matej Kazár, ktorý ukončil profesionálnu kariéru už pred štyrmi rokmi, minul na prvej položke dva terče, stojku zvládol a obsadil 93. priečku s mankom 4:39,0 min.